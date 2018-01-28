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CHP Sözcüsü yanıtladı; Kılıçdaroğlu karşısına çıkan adaylardan rahatsız mı?

Muharrem İnce, Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu, Kılıçdaroğlu'na karşı adaylıklarını açıklamıştı

28 Ocak 2018 14:02

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin 3-4 Şubat'ta yapacağı kurultayla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. "Kemal Kılıçdaroğlu, karşısına aday adayı olarak çıkan Muharrem İnce, Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu rahatsız mı?" sorusuna,  "Aday çıkmasından hiçbir zaman rahatsız olmadık, olmayız da. Adaysız siyaset olmaz, aday ne kadar çok olursa iddia o kadar fazla olur" yanıtını verdi.

Kurultay öncesi üç isim aday adaylığını açıklamıştı. Hatta CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu "Ben kendime man kafa dedirtmezdim" diyerek eleştirmişti. 

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programında konuşan, Tezcan, 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değindi; "İkinci turda kim kalır, Erdoğan'ın karşısında demokrasiyi savunan kim varsa onun etrafında toplanılır" dedi. 

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