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CHP Sözcüsü Tezcan'a Erdoğan'a hakaretten 30 bin liralık ceza

"Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ihlal edenler, konumu ne olursa olsun hukuk önünde hesap vermekten kurtulamayacaklardır"

12 Temmuz 2018 15:17

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’ın Erdoğan’a yönelik sarf ettiği "faşist diktatör" ifadesi için 30 bin TL’lik manevi tazminata mahkûm edildiğini bildirdi.

Erdoğan’ın avukatı Aydın, sosyal paylaşım sitesi Twitter’den açıklama yaptı.

Aydın yaptığı paylaşımda, "Bülent Tezcan aleyhine ’faşist diktatör’ dediği için açtığımız manevi tazminat davasında, mahkeme 30 bin TL manevi tazminata hükmetti. Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ihlal edenler, konumu ne olursa olsun hukuk önünde hesap vermekten kurtulamayacaklardır" ifadelerini kullandı.

 

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