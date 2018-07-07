CHP Sözcüsü Tezcan, PM üyesi Yarkadaş'ı yalan ve iftira ile suçladı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, eski milletvekili ve CHP PM üyesi Barış Yarkadaş'ın gündeme getirdiği "50 bin sandıktan 24 Haziran'da veri alamadık" şeklinde bir açıklaması olmadığını belirtti. Tezcan, Yarkadaş'ın açıklamasının CHP'yi yıpratma amaçlı olduğunu öne sürerken "Yalan ve iftirayla gerçeği karartmak gazetecilik değildir" dedi.

Tezcan, eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın Parti Meclisi (PM) toplantısında kendisince söylendiğini öne sürdüğü sözler üzerine açıklama yaptı.

"Barış Yarkadaş tarafından Parti Meclisi toplantısında dile getirdiğim iddia edilen, '50 bin sandıktan 24 Haziran’da veri alamadık' şeklindeki açıklama tamamıyla gerçek dışıdır" ifadesini kullanan Tezcan, ne kendisinin ne de başka bir arkadaşının bu yönde bir sözü olduğunu belirtti.

"Partimizi yıpratma amaçlı"

CHP'nin bütün sandıklara sahip çıktığını ifade eden Tezcan, "Bu gerçek dışı açıklama, partimizi yıpratma amaçlıdır. Yalan ve iftirayla gerçeği karartmak gazetecilik değildir" değerlendirmesinde bulundu.