CHP Sözcüsü Tezcan: Olağanüstü kurultay için yeterli imza toplanamayacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Muharrem İnce ekibinin olağanüstü kuraltay için imza toplamasına ilişkin "Tüzükteki hüküm bellidir. Yüzde 51 imza toplanırsa bu tüzük emridir. Bizim kanaatimiz bu imzaların toplanamayacağıdır" açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Parti Sözcüsü Tezcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimi sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin açıklamalarıyla ilgili "Erdoğan dün bir kere daha yalan söylemiş ve iftira atmıştır. Sayın 16 Temmuz darbe etkisi devam ederken, uçaklarken çalışmazken karayolu Ankara'ya gelmiştir. Sen 4 gün sonra geldin Ankara'ya. Ankara'ya 4 gün gelmeye korkan birisinin CHP Genel Başkanımıza söyleyecek bir şeyi yoktur. 2 yıldan bu yana iktidar OHAL ile darbenin siyasi ayağını saklıyor" diye konuştu.

AKP'nin darbe girişiminin siyasi ayağının araştırmamak için ellerinden geleni yaptığını savunan Tezcan, "Çünkü siyasi ayağı kendileridir. Kararnameler tek adam rejiminin fotoğrafıdır. Tek adam rejimi kriz yaratmaya yarayan bir sistemdir. TBMM yasama yetkisine sahip çıkar kararlı şekilde müzakere ederse kararnameler boşa çıkacaktır. OHAL'in kalkmadığını OHAL'in kalıcılılaştığını görüyoruz" dedi.

Peker'in beraatine tepki

Tezcan, 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza atan akademisyenler için "Oluk oluk kan akacak" Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in "militan hakimlerin koruması altında" olduğunu belirterek "Türkiye militan hakimler ülkesi oldu" dedi.

MİT TIR'ları davasından bir yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan ve 24 Haziran seçimlerinde İstanbul'dan Milletvekili seçilen Enis Berberoğlu'nun hala tahliye edilmediğini söyleyen Tezcan, "Çok yargılamak istiyorsanız dokunulmazlıklarını yeniden kaldırırsınız. Bir an önce Enis Berberoğlu'nun tahliyesini bekliyoruz" diye konuştu.

"Ekonomide alarm zilleri çalıyor"

Tezcan, "Türkiye ekonomisi alarm zilleri çalmaya devam ediyor. Tek adam rejiminden bir an önce kurtulmak zorundayız" dedi.

Olağanüstü kurultay için imza toplanması

Tezcan, İnce ekibinin olağanüstü kurultay için imza toplamasına ilişkin Tüzükteki hüküm bellidir. Yüzde 51 imza toplanırsa bu tüzük emridir. Bizim kanaatimiz bu imzaların toplanamayacağıdır. Parti tabanımız kurultay için doğru zaman olmadığını düşünüyor. 15 gün içinde durum ortaya çıkacak. Böyle bir sayının toplanmayacağı ortaya çıkacak. Kurultay delegelerinin imza toplaması konusunda güçlü bir iradesi yok" değerlendirmesinde bulundu.

Gaye Usluer açıklamaları

CHP PM Üyesi Gaye Usluer'in "Göz göre göre gelen tek adam rejimine karşı Cumhuriyet'i layığıyla savunamadık", "Süreç iyi yönetilemediği için derin hayal kırıklıkları yaşandı" yönündeki eleştirileri sorulan Tezcan, şöyle konuştu:

"Tek adam rejiminin nasıl geldiği belli arkadaşlar. Nasıl mücadele ettiğimiz de belli. O sözü söyleyen arkadaşlarımızla birlikte mücadele ettik. Referandum sürecinde çok kararlı bir mücadele ile bütün kesimleri bir araya getirmeye dönük bir mücadele yürüdü. Sonuç itibariyle Türkiye'nin geldiği nokta budur. Bu meseleyi parti içi mücadelenin aracı haline getirmek çok insaflı olmasa gerek. Tek adam rejimine karşı mücadeleyi yükseltmenin yollarını aramalıyız. Bu çabaların çok uygun olmadığını düşünüyorum."