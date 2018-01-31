CHP Sözcüsü Tezcan: Erdoğan'ın şehitlerimizden özür dilemesi gerekir

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ÖSO'yu Kuvayi Milliye'ye benzetmesine ilişkin "Kuvayi Milliye hareketini böyle bir hareketle özdeşleştirmek sizin gayri milli olduğunuz ikrarı ve delilidir. Tam da milli bir hareketi itibarsızlaştırma, gayri milli oluşunuzun ikrarı ve delilidir. AK Parti Genel Başkanı'nın derhal tarihimiz ve şehitlerimizden özür dilemesi gerekir. Bu benzetmeyi yaparak Kurtuluş Savaşı şehitlerine, Kuvayı Milliye şehitlerine hakaret etmiştir. Özür dilemesi gerekir" dedi.

"Bu bakanlık babanın bakanlığı değil"

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK sonrası parti binasında açıklama yaptı.

Bülent Tezcan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu'nun CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'a yönelik sözlerini anımsatarak şöyle devam etti: "Dışişleri Bakanı çıkıyor başkonsolosunu koruyamamış, 'öfkeli gençler' diye şımarttıkları terör örgütü çete IŞİD'e kahramanca direnen konsolosluk görevlilerinin esir almış, bunlara karşı çaresizliğin ve utancın içinde utanmak yerine başkonsolosuna siyaset arenasında utancını kapatma telaşında. Başkonsolosumuz Öztürk Yılmaz kahramanca direniyordu. Cesaretle direnenlere sahip çıkma cesaretini gösteremeyen ve bu utancın sahibi olup bunun özrünü dilemeyen bakan kalkıp 'sen benim memurumdun' diyecek. Devleti nasıl gördüklerinin açık bir ikrarı. Bu bakanlık babanın bakanlığı değil. Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı. Başkonsolos da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin onurlu memuruydu. Senin onu 'benim memurumsun' diyerek onursuzlaştırmaya gücün yetmez. Hiç kimse senin memurun değil. Devleti babasının çiftliği gibi gören bir anlayış bugün Türkiye'yi bu hale getiriyor. Öztürk Yılmaz'ın cesaretinin binde biri sizde olsaydı oradaki görevlilerimiz esir alınmazdı."

"Çirkin siyaset diliniz ordumuzun durumuna gölge düşürmektedir"

Türk Tabipler Birliğinin bildirisi üzerine doktorların gözaltına alınmasını eleştiren Bülent Tezcan şu ifadeleri kullandı: "Tabipler odasına baskın yapıldı. Savaşa kaşıyız ifadesini, içeriği bildiriyi kabul edin veya etmeyin bu başka bir tartışma, size kalmış. İçeriği ne olursa olsun o sözleri söyleme özgürlüğünü savunmak her demokrat ve aydının görevidir. Savaşa karşıyım demek sosyal medyada, STK'ların, insan hakları örgütlerinin demesi suç. İnsan yaşatmak görevi olan hekimlerin savaşa karşıyım demesi suç. Furkan Vakfı ve benzerlerinin demesi suç ama çatışmayı kavgayı söylemek şeref madalyası. Böyle bir ülke olur mu. Böyle bir ülkenin Afrin'de yürüttüğümüz Zeytin Dalı Harekatına katkısı olur mu? Aklınızı başınıza alın. Farklı sesi olana terör sevici diyorsunuz. Farklı sesten farklı sözler terör sevicilik değildir. Ama farklı seslere sözlere tahammülsüzlük, tam da savaş seviciliktir. Siz birilerini terör sevici diye suçlarken aslında dilinizin altında bir savaş seviciliğini tahrik ettiğinizin farkında mısınız? BU harekata destek veriyoruz. Aramızdaki bir fark ama konuşurken ağzımızdan kan damlamıyor. Zeytin Dalı Harekatı haklı gerekli meşru bir harekattır. Ama siz adı Zeytin Dalı olan haklı meşru gerekli bir harekatı savaş edebiyatına dönüştürürseniz kirletirsiniz. Askerimiz orada büyük bir vakarla haysiyetle Türk ordusuna yakışır bir tutum içindedir. Girdiği günden bu yana Türk ordusuna yakışır üslub içinde yürütmektedir harekatı. Çirkin siyaset diliniz ordumuzun durumuna gölge düşürmektedir. İktidar siyasetin çirkin dili gölge düşürmektedir. Çekin gölgenizi ordumuzun üzerinden. O zaman çıkın Huruç Harekatı diyin, yoksa Huruç mu yapmak niyetindesiniz. Bu harekatın ismine uygun olan Türk ordusudur orada. Buna gölge düşürmeyin, harekatın adına gölge düşürmeyin. Çirkin dilinizle bu harekatın temizliğini kirletmeyin."

"AK Parti Genel Başkanı'nın derhal tarihimiz ve şehitlerimizden özür dilemesi gerekir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ÖSO'yu Kuvayi Milliye ile özdeşleştirdiğini savunan Bülent Tezcan şu görüşleri savundu: "Kuvayi Milliye ile ÖSO'yu bir görüyorlar. Bu ne saygısızlıktır, hadsizliktir, edepsizliktir. Kuvayi Milliye'ye hakaret etme hakkını size kim veriyor. Bu ülkede mazlum halkın kendi içinden çıkmış kararlı gücüne dayanan en şerefli tarihimizin bir özetidir. Nereden geldiği belli olmayan, nereye gideceği belli olmayan güçlerin toplamı değildir Kuvayı Milliye. Kuvayi Milliye hareketini böyle bir hareketle özdeşleştirmek sizin gayri milli olduğunuz ikrarı ve delilidir. Tam da milli bir hareketi itibarsızlaştırma, gayri milli oluşunuzun ikrarı ve delilidir. AK Parti Genel Başkanının derhal tarihimiz ve şehitlerimizden özür dilemesi gerekir. Bu benzetmeyi yaparak Kurtuluş Savaşı şehitlerine, Kuvayı Milliye şehitlerine hakaret etmiştir. Özür dilemesi gerekir."

"Lideri PKK'nın saldırısına hedef olmuş tek siyasi parti CHP'dir"

CHP'nin teröre destek verdiği iddialarını sert bir dille eleştiren Bülent Tezcan şöyle dedi: "Bir kere açtıklarında bin kez yalan çıkıyor ağızlarından. CHP teröre destek vermiş. Lideri PKK'nın saldırısına hedef olmuş tek siyasi parti CHP'dir. Kılıçdaroğlu terör örgütünün saldırına hedef olmuştur. Diğer tarafa terör örgütü bölgede sahte mahkemeler kurup yargılama yaparken buna müdahale etmek isteyen valilere otur diyen birisi. Öbür tarafta teröre fırsat tanıyan bir siyasetçi. Kim teröre destek vermiş. Bir başka terör örgütü FETÖ'yü silahlı kuvvetlerin kozmik odaya siz sokmadınız mı? CHP her dönemde teröre karşı durmuştur. İçeride ve dışarıda terörün kaynağı olan oluşumlarla hiçbir ilişkisi olmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti ile husumetli oldukları için Türkiye Cumhuriyetini hedef alan terör örgütleriyle içli dışı iş tutmuşlardır. terörle iş tutanın bize söyleyecek sözü yoktur."

"Bizi dinleyecek olurlarsa bir kere daha yanıldık demek zorunda kalmazlar"

Bülent Tezcan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Afrin eleştirilerinin hatırlatılması üzerine şöyle dedi: "Operasyonun psikolojisini bozan kendi dilleri. Bizi dinleyecek olurlarsa bir kere daha yanıldık demek zorunda kalmazlar. 'Fırat Kalkanında'da ÖSO vardı, neden itiraz etmediniz' diyorlar. Biz ÖSO'nun TSK'nın önüne geçirilip bu harekatın asıl ekseni olarak gösterilmesini doğru bulmuyoruz. Bu çerçevede dikkatli olun diye sorumluluk içerisinde uyarıda bulunuyoruz. Bu uyarı rahatsız ediyor. Çünkü Hükümet gerçek çözüm olan Suriye'nin egemenliğine odaklanmak yerine, yine Suriye rejimini hasım alan anlayışla bir başka yerel güçle işi yürütmenin peşinde. Bu terörü önleyecek adım değil, bilinmeyen bir zamanda yeniden hortlamak üzere ertelemek çözümüdür."

"CHP'nin bu konudaki demokratik özgürlük ortamının açık bir kanıtı"

Bülent Tezcan, CHP Genel Başkan Adayı Muharrem İnce'nin iddialarının sorulması üzerine şöyle dedi: "CHP birilerinin tek adam özlemi içindeki bir kişinin aday olduğu yada saraydan başbakanların düşürülerek geldiği siyasetin temsilcisi değildir. Muharrem İnce'nin aday olarak imzayı topladıktan sonra kamu oyunda konuşması kampanya yürütüyor olması da CHP'nin bu konudaki demokratik özgürlük ortamının açık bir kanıtıdır."