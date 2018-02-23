CHP Sözcüsü Tezcan: Erdoğan, zina meselesini toplumu kutuplaştırmak için kullanacak

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son 10 yılda 7 kat artan cinsel istismar konusunu değerlendirirken gündeme getirdiği "zina" konusunu toplumu kutuplaştırmak için kullanacağını iddia etti. Tezcan, "Zina meselesini, Erdoğan’ın toplumu kutuplaştırma cephesinde kullanmak istediği yeni bir enstrümanı olarak görüyoruz" dedi.

Erdoğan, çocuklara yönelik cinsel istismar konusu için yasa hazırlandığını belirterek, “Zina ile ilgili düzenlemeyi de yapmak suretiyle tacizler, vesaireler, bunları aynı kapsam içerisinde değerlendirmemiz lazım” demişti.

Hürriyet'te Ahmet Hakan'a konuşan Tezcan,

"-Çocuk istismarı konuşulurken zina konusunun gündeme getirilmesi meseleyi sulandırmaktır.

-Zina meselesini, Erdoğan’ın toplumu kutuplaştırma cephesinde kullanmak istediği yeni bir enstrümanı olarak görüyoruz.



-Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Zinayı tartışmak yerine çocuk istismarını ısrarla gündemde tutacağız" ifadelerini kullandı.

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