CHP Sözcüsü Tezcan: Darbenin siyasi ayağı gizleniyor

Burak GEZEN / ÇANAKKALE, (DHA)- CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 26-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Adalet Kurultayı için bulunduğu Çanakkale\'de, milletvekillerinin işleyeceği suçlarla ilgili Ankara\'nın yetkili kılınmasının, Türkiye\'nin suç yerindeki mahkemelerinin yetkisini ortadan kaldıran bir düzenleme olduğunu savundu. Hükümetin, FETÖ soruşturmaları kapsamındaki iddianamelere müdahale ettiğini iddia eden Tezcan, \"Bu darbenin siyasi ayağını gizlemeye dönük bir adımdır\" dedi.

Çanakkale\'nin Eceabat İlçesi\'ne bağlı Kocatepe Köyü\'nde bulunan kamp alanında yarın başlayacak olan Adalet Kurultayı öncesi alanda son incelemeleri yapan CHP Aydın Milletvekili ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, DHA\'ya açıklamalarda bulundu. Milletvekillerinin soruşturma ve kovuşturma dosyalarının bundan böyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütüleceğini ifade eden Tezcan, bunun milletvekilleriyle ilgili soruşturmaları daha kolay kontrol edebilme niyetine dönük bir uygulama ve düzenleme olduğunu öne sürdü. Tezcan, \"Aslında bu tabii hakim ilkesine aykırı bir uygulamadır. Çünkü suç, fiil işlenmeden önce, hangi mahkemede yargılanacağının önceden belli olması lazım. Tabii hakim ilkesi bunu öngörür. Milletvekillerinin işleyeceği suçlarla ilgili Ankara\'nın yetkili kılınması, Türkiye\'nin suç yerindeki mahkemelerinin yetkisini ortadan kaldıran bir düzenlemedir. Bunun Kanun Hükmünde Kararname ile yapılması, olağanüstü hal şartları altında bu tip esaslı ciddi bir soruşturma değişikliğinin yapılması, hem Anayasaya, hem hukuka açıkça aykırı bir düzenleme. Bu çerçevede milletvekillerinin yargılanmasına ilişkin özel bir düzenlemenin bu biçimde, 20 Temmuz olağanüstü hal darbesinin şartları altında yeniden düzenlendiğini görüyoruz. Bugüne kadar ki uygulamalarla birlikte değerlendirdiğimizde bunun samimi, iyi niyetli bir düzenleme değil, gerçekten teknik ihtiyaçtan kaynaklanan bir düzenleme değil, otoriter rejimin ihtiyacına dönük tek elden yargılamaları yönlendirme irade ve niyetine bağlı bin düzenleme olduğunu düşünüyoruz. Bundan derhal vazgeçilmeli. Doğru bir uygulama, düzenleme değil\" dedi.

\"İDDİANAMELERE MÜDAHALE\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun, FETÖ iddianamesinden çıkartıldığını söylediği 2 paragraf ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, hükümetin, FETÖ soruşturmaları kapsamındaki iddianamelere müdahale ettiğini ileri sürdü. Tezcan konuyla ilgili şunları söyledi:

\"Hoşuna gitmeyen paragrafları çıkarıyor. İddianamelerin Adalet Bakanlığı\'nda toplanıp, daha dava açılmadan önce belli paragrafların çıkarıldığı, temizlendiği, redakte edilip ondan sonra mahkemeye verildiği söylentileri vardı. İddianamelerin karşılaştırılmasıyla bu söylentilerin gerçek olduğu ortaya çıktı. Çünkü daha önceki iddianamelerde hükümetin uygulamalarını, FETÖ\'yle hükümetin ilişkilerini gösteren paragrafların çıkarıldığını görüyoruz. Özellikle bu çerçevede iddianamelerde FETÖ\'nün hükümeti kullanarak, siyasi iktidarı kullanarak kanunlar çıkardığı, düzenlemeler yaptığı, parlamentoya müdahale ettiği, milletvekilleri vasıtasıyla sistemi düzenlediğine ilişkin hükümler vardı. Kuşkusuz 15 yıldır Türkiye\'de AK Parti iktidarı var ve AK Parti iktidarı döneminde yapılan düzenlemelere işaret ediyordu. Bu hükümeti rahatsız etmiş ki iddianameleri artık zapturapt altına almak ve hükümete dönük, ucu hükümete ulaşabilecek bu tip ifadeleri temizlemek için iddianamelere müdahale ediyorlar. Bu darbenin siyasi ayağını gizlemeye dönük bir adımdır. Suçüstü yakalandılar.\"

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