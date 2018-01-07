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CHP sözcüsü Tezcan: Bize kirli bir pazarlık önerdiler...

"Hükümet kumpas yaparken suç üstü yakalandı"

07 Ocak 2018 22:01

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP'li belediye başkanlarına kumpsa kurulduğunu belirterek, "Biz bu kumpasa ortak olmayacağız. Belediye başkanlarımızı size yedirmeyeceğiz" dedi.

"Bize kirli bir pazarlık önerdiler" diyen Tezcan, "Biz kendi işimize gelmeyen belediye başkanlarını istifa ettireceğiz, siz de istifa ettirin. İstifa etmezlerse savcılık, adliye yolu açılır' dediler" ifadesini kullandı. 

CHP Aydın İl Başkanlığı'nın Atatürk Spor Salonu'nda yapılan olağan kongresinde konuşan Tezcan, Türkiye'nin olağanüstü bir dönemden geçtiğini söyledi.

Böyle bir dönemde parti olarak başka bir Türkiye yaratmak zorunda olduklarını belirten Tezcan, "Türkiye 17 aydan bu yana olağanüstü şartlar altında yaşıyor. Türkiye'de olağanüstü hal şartları dediğimizde basit bir anayasal durumdan bahsetmiyoruz. Bir darbe ekibinden bahsediyoruz" görüşünü dile getirdi.

Türkiye'de hukukun, adaletin, insan hakları ve mülkiyet hakkının güvence altında olmadığını söyleyen Tezcan, CHP olarak 2 bin lira asgari ücret önerisinde bulunduklarını ancak AK Parti hükümetinin bin 600 lira verdiğini kaydetti.

 

"Hükümet kumpas yaparken suç üstü yakalandı"

 

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınmasına da değinen Tezcan, CHP'li belediye başkanlarına operasyon yapıldığını ileri sürdü. Tezcan, şöyle konuştu: "Hükümet kumpas yaparken suçüstü yakalandı. Beşiktaş belediye başkanıyla ilgili İçişleri Bakanlığı ortada delil yokken İstanbul Valiliğine yazı yazıyor ve diyor ki 'Beşiktaş Belediye Başkanını görevden alacağım, git delil topla.' Bu, iktidar eliyle belediye başkanlarına kumpas kurma planıdır. Biz bu kumpasa ortak olmayacağız. Belediye başkanlarımızı size yedirmeyeceğiz."

"Bize kirli bir pazarlık önerdiler. 'Biz kendi işimize gelmeyen belediye başkanlarını istifa ettireceğiz, siz de istifa ettirin. İstifa etmezlerse savcılık, adliye yolu açılır' dediler. Biz buna ortak olmadık çünkü belediye başkanlarımızın verilmeyecek bir hesabı yoktur. Belediye başkanlarını görevden almak halkın iradesine kumpas kurmaktır."

AK Parti iktidarının faiz ve ithalat lobisine teslim olduğunu öne süren Tezcan, et ve zeytinyağı ithal edilmesi konusundaki girişimlerin yerli üreticiye darbe vuracağını savundu.

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