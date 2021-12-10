CHP Sözcüsü Öztrak: Türk Lirası'nın reel değerindeki bu kaybı bir 80'li yıllarda, bir de 2010'dan bu yana görüyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Çin'in dünyada üretim üssü olma konusu gündemden yavaş yavaş düşmeye başladı. Başka bölgesel üsler aranmaya başladı. Bu bizim için çok büyük bir avantaj." dedi. Öztrak TL'deki değer kaybına ilişkin olarak ise "Türk lirasının reel değerindeki bu kaybı bir 80'li yıllarda, bir de 2010 yılından bu yana görüyoruz" dedi.

Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, Altıeylül ilçesindeki Hasan Can Kültür Merkezi'nde esnaf ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantı, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öztrak, yaptığı konuşmada, Türk lirasının 2010 yılından bu yana değer kaybettiğini, ekonominin patinaj yaptığını söyledi.

"Ağızlarından 'Çin modeli' lafı çıkmıyordu"

"Türk lirasının reel değerindeki bu kaybı bir 80'li yıllarda, bir de 2010 yılından bu yana görüyoruz." diyen Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süre zarfında ağızlarından hiç 'Çin modeli' lafı çıkmıyordu. Ne zamanki ısrarla 'faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur, ben zorlayacağım, bu sefer vazgeçmeyeceğim' diyerek 'faizi düşüreceğim' iddiası içine girdi, iş elden kaçtı. İşin elden kaçtığının kendisi de farkında. Şimdi buna kılıf hazırlamaya çalışıyor. Türk varlıkları büyük bir hızla değer kaybediyor."

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün FETÖ'nün darbe girişimine destek vermekle suçladığı Körfez ülkelerine 'bugün bizim öz be öz kardeşimizdir' dediğini savunan Öztrak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin borç yükü giderek ağırlaşıyor. Türk lirası değer kaybettikçe bu borç yükü daha da ağırlaşacak. Türkiye'nin 30 Haziran tarihinde 446 milyar dolar dış borcunun Türk lirası karşılığı 3 trilyon 893 milyar liraydı. Bugün Türk parasının hızlı değer kaybetmesi sonucunda 6 trilyon 112 milyar Türk lirasına çıktı. Türkiye'deki şirketlerin, ailelerin, devletin, bankaların, hepsinin borcunu toplayıp gayri safi yurt içi hasılaya oranladığınızda gayri safi yurt içi hasılanın 1 buçuk katına çıkmış. Yani bir yılda yarattığımız gayri safi yurt içi hasıla, dış borcumuzu ödemeye yetmiyor. Ekonomik kriz vardı evet ama bu işi bu noktaya 2018 yılında geçtiğimiz tek adam rejimi ortaya çıkardı."

"Yapısal reformları yapmamız lazım"

Bölge ülkeleri arasında en gelişmiş sanayi alt yapısının Türkiye'de olduğunu anlatan Öztrak, Türkiye'nin 4,5 saat uçuş mesafesinde, 58 ülkeye, 30 trilyon dolarlık gayri safi yurt dışı hasılaya ulaşabileceğini dile getirdi.

Öztrak, Türkiye'nin elindeki avantajları kullanması gerektiğini vurgulayarak, "Bu muazzam bir avantaj. Bir de dünyada Çin'in pandemi sürecinde uyguladığı politikalar nedeniyle küresel üretim tedarik zincirleri kısalmaya başladı. Çin'in dünyada üretim üssü olma konusu gündemden yavaş yavaş düşmeye başladı. Başka bölgesel üsler aranmaya başladı. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Bütün bu imkanlar önümüzde. Bütün bunları ele aldığımızda Türkiye'nin yapması gereken çok iş var. Dünyadaki gelişmelere uyum sağlayacak yapısal reformları yapmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Borçla şişirilen değil üreterek zenginleşen bir ülke olmamız lazım"

CHP olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan çıkışı için önerilerinin olduğunu belirten Öztrak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçeğiz. Tarafsız cumhurbaşkanı olacak. Kuvvetler ayrılığı, bağımsız yargı olacak. Seçim yasası değişecek, milletin vekilini millet seçecek, siyasi ahlak yasası çıkarılacak. Dış politikada istikrar çok önemli. Orta Doğu Barış ve İş Birliği Teşkilatını kuracağız. Diplomasiye dayanan milli iş dünyasının önünü kesmeyecek bir dış politikayı uygulayacağız. Borçla şişirilen değil üreterek zenginleşen bir ülke olmamız lazım. Bugüne kadar işin kolayına kaçtık, dışarıdan borcu bulduk, millete harcattık. Aslında büyümedik, ekonomiyi şişirdik. Paraları da götürdük, alışveriş merkezlerine, yollara yatırdık. Buna karşılık döviz kazandıracak fabrikaları yeterince kuramadık. Türkiye üreten bir ülke olmak zorunda. Dolayısıyla iç ve dış tasarrufları üretime ve döviz kazandıran faaliyetlere yönlendirmek zorundadır. Dijital ve yeşil ekonominin sunduğu yeni fırsatları kullanmak zorundadır. Eğitim politikasını paydaşlarla beraber yeniden oluşturmak zorundadır. Biz bunları yapacağız, üst gelirlere tırmanmak istiyorsak verimliliği artırmak zorundayız." (AA)