CHP Sözcüsü Öztrak: THK uçakları İçin 4 milyon dolar bulamayanlar; Somali’ye 30 milyon dolar gönderiyor
05 Ağustos 2021 09:23
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Somali'ye 30 milyon dolar hibe gönderilmesine tepki gösterdi. Öztrak, "THK uçakları İçin 4 milyon dolar bulamayanlar; Somali’ye 30 milyon dolar gönderiyor" düşüncesini dile getirdi.
Öztrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ciğeri yanan kendi milletine karşı son derece kalpsiz; Ama elin oğluna bir o kadar müşfik. Allah aşkına siz kimin için çalışıyorsunuz? Yeter artık, Bu milletin kanını emip, Ciğerini dağladığınız."