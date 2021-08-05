CHP Sözcüsü Öztrak: THK uçakları İçin 4 milyon dolar bulamayanlar; Somali’ye 30 milyon dolar gönderiyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Somali'ye 30 milyon dolar hibe gönderilmesine tepki gösterdi. Öztrak, "THK uçakları İçin 4 milyon dolar bulamayanlar; Somali’ye 30 milyon dolar gönderiyor" düşüncesini dile getirdi.

Öztrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ciğeri yanan kendi milletine karşı son derece kalpsiz; Ama elin oğluna bir o kadar müşfik. Allah aşkına siz kimin için çalışıyorsunuz? Yeter artık, Bu milletin kanını emip, Ciğerini dağladığınız."

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