CHP Sözcüsü Öztrak'tan olası İstanbul depremi için hükûmete çağrı: Seferberlik ilan edelim

Sözcü'den Nuray Tarhan'ın haberine göre, Öztrak şunları söyledi:

“Artık aktif fay hatları üzerinde yerleşime izin vermemeliyiz ya da özel tedbirler aldıktan sonra bu yerleşime izin vermeliyiz. Esasen bu konuda kanunlarımız var. Aktif fay hatlarını da en ince detayına kadar biliyoruz. Ama kanunlara uyan yok. Rant söz konusu olunca gözler kanun görmüyor. Bu son depremde de gördük ki ‘Deprem değil, bina öldürüyor.' Bu nedenle bina envanterimizin depreme dayanıklılık durumunu bir an önce tespit etmeliyiz. Kentsel dönüşümü rant için değil depremin etkilerini en aza indirmek için kullanmalıyız. Güçlendirilecek binaları bir an evvel tespit etmeliyiz. Bunları güçlendirmeliyiz. Güçlendirmesi mümkün olamayan binaları da depremden yıkmadan önce biz yıkıp yeniden inşa etmeliyiz. Deprem bölgelerinde nüfusun yoğunluğunu artırmamalıyız. Başta İstanbul olmak üzere depremler için şimdiden kriz masası oluşturmalıyız. Deprem için yapılan kriz senaryolarını yeniden gözden geçirmeliyiz. Toparlanma ve barınma alanlarını yeniden belirlemeli ve bunların sayılarını çoğaltmalıyız. Ranta teslim edilenleri kurtarmalıyız.”

Eski Devlet Planlama Teşkilatı'nın Müsteşarı İlhan Kesici: İstanbul'dan tersine göçü sağlamalıyız

2011'de kapatılmadan önce imar affı çıkarılmaması konusunda defalarca uyaran eski Devlet Planlama Teşkilatı'nın Müsteşarı İlhan Kesici de, 18 yıldır neredeyse tüm yatırımların İstanbul'a yoğunlaştığını belirterek, “Bu çok yanlış. Her coğrafi bölgede en az iki şehir cazibe merkezi haline getirilmeli. Yoksa hem İstanbul hem de Türkiye boğulur” dedi. Kesici, İstanbul'un finans merkezi yapılmasının da çok büyük hata olduğunu belirterek, “İstanbul'dan tersine göçü sağlayacak tedbirlerle kalkınma yurt geneline yayılmalı” diye konuştu.