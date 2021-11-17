CHP Sözcüsü Öztrak'tan Erdoğan'ın faiz açıklamasına yanıt: Ekonomi oyuncuları bu söylenenlere güvenmiyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Afyonkarahisar’da iş insanlarıyla görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için, “Kendisi ekonominin kitabını yazdım diyor ama ekonomiyle uzaktan yakından hiçbir ilişkisi olmayan birtakım şeyleri söylediği andan itibaren, ekonomi oyuncuları bu söylenenlere güvenmiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, bugün TBMM’de partisinin grup toplantısında Merkez Bankası’nın faiz kararı, faizin düşmesi, iş insanlarının yatırım yapmaması hakkında da konuştu. Erdoğan, iş insanlarına “Yatırımdan yanaysan buyurun işte size kredi düşük faizle. Hadi alın krediyi de yatırım yapın, düşük faizle. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl iş adamı?” dedi. Erdoğan yarın açıklanması beklenen Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde “Merkez Bankası bağımsız değil mi? Bırakın bağımsız olarak kararını versin” yorumunu yaptı. Erdoğan’ın konuşmaya başlamadan önce 10,35 TL olan dolar kuru, konuşma sırasında söz faize gelince 10 lira 53 kuruşu gördü.

CHP Ekonomi Masası ise Erdoğan’ın konuşması sırasında Afyonkarahisar’da iş insanlarıyla toplantıdaydı. CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Erdoğan’ın grup konuşmasındaki sözlerini ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi.

Öztrak, özetle şunları söyledi:

"Faizler dikiş tutmadı"

Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı, bugün yaptığı grup toplantısında yine bu kerameti kendinden menkul teorisini tekrarlamış. Faiz sebep, enflasyon sonuç demiştir. Faiz sebep, enflasyon sonuç söyleminin Türkiye’ye çok ciddi maliyetleri ortaya çıkmıştır. Öyle anlaşılıyor ki bundan sonra da ciddi maliyeti olmaya devam edecektir. En son Londra’da bu sözü söyledikten sonra Türkiye’de Türk lirası dikiş tutmadı. Faizler de dikiş tutmamıştır aslında.

"İş adamı güvenmiyor"

Bugün yine demiş ki iş adamlarına ‘Alın size faiz, neden yatırım yapmıyorsunuz?’. Çünkü güvenmiyor. Hukuk devletini bu kadar yıpratırsanız, kalıcı önleme dayanmadan faizleri düşürürseniz, iş adamı ne malının güvende olduğuna inanır ne de o faizin orada kalacağına inanır. Bunlara inanmadığı zaman da gerekin yapmaz. Bu hükümet artık metal yorgunudur, millete güven vermemektedir. Bugün ülkenin ihtiyacı olan yeni kurallar, yeni kurumlar, yeni kadrolardır. CHP olarak ülkemizi bu sıkıntıdan çıkarmaya talibiz.

"Konuşma sırasında dolar kurunun artışı"

Cumhurbaşkanının orada ifade ettiği huşuların ekonomi ile uzaktan, yakından hiçbir ilişkisi yoktur. Kendisi ekonominin kitabını yazdım diyor ama ekonomiyle uzaktan yakından hiçbir ilişkisi olmayan birtakım şeyleri söylediği andan itibaren, ekonomi oyuncuları bu söylenenlere güvenmiyor. Söylenenlerin arkasından ciddi sıkıntılar çıkabileceğini görüyor ve diyor ki ‘O nedenle biz paramızı götürelim, dövize yatıralım. Kendimizi riske atmayalım. Çünkü bu metal yorgunu, beceriksiz hükümetle bu işin sonu yok’.

"Merkez Bankası'nın bağımsızlığı"

Cumhurbaşkanı çıkacak diyecek ki ‘Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur. Milleti faize ezdirmeyeceğiz’. Merkez Bankası’na abanın altından sopayı gösterecek ki, sopayı göstermesine de gerek yok. Zaten Merkez Bankası onun iki dudağına bakıyor. Bunu dediğiniz andan itibaren yarın ne olacağını göreceğiz. Kendisi Merkez Bankası’nın elindeki araçları, Merkez Bankası’yla birlikte hükümetin taahhüt ettiği enflasyon hedefini gerçekleştirmek için bağımsız biçimde kullanmasına izin versin. Maalesef beyefendinin kibri öyle noktaya ulaştı ki kendinden başka hiç kimse hiçbir şey bilmiyor.”

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, ekonomiye ilişkin olarak yaptığı konuşmada "faiz sebep-enflasyon sonuçtur" söylemini yineledi. Erdoğan faiz kararına ilişkin olarak ise ayrıca "Merkez Bankası bağımsız değil mi? Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin" ifadesini kullandı.