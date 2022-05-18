CHP Sözcüsü Öztrak’tan Erdoğan'a: İmzasını inkâr eden, aslını da inkâr eder

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi'nin Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandığı kararı hatırlatarak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü SADAT açıklamalarını eleştirdi.

Öztrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan 'SADAT yöneticileriyle yakından, uzaktan alakam yok' demiş. Kendine bağlı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'na yine kendi imzasıyla atadığı ilk isme bir baksın. İmzasını inkar eden, aslını da inkar eder." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Erdoğan: SADAT’ın yöneticileriyle yakından, uzaktan hiçbir alakam yok



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Erdoğan: SADAT’ın yöneticileriyle yakından, uzaktan hiçbir alakam yok



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