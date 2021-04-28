CHP Sözcüsü Öztrak’tan Erdoğan’a: Emekliden gasp ettiğin 400 liranın hesabını, sandıkta tıpış tıpış vereceksin

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, emekli ikramiyelerine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Öztrak, enflasyon farkına dikkat çekerek, “Emekliden gasp ettiğin 400 liranın hesabını, sandıkta tıpış tıpış vereceksin” düşüncesini dile getirdi.

Öztrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “2018'de emeklilerimize bayramlarda 1000'er lira ikramiyeyi Erdoğan'a zorla biz verdirdik. Üç yılda gerçekleşen enflasyon %50,3. Erdoğan'a '3 yıl geçti enflasyon farkı vermedin' dedik. O, %10 verdi. Emekliden gasp ettiğin 400 liranın hesabını, sandıkta tıpış tıpış vereceksin.” ifadesini kullandı.