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Ekonomi

CHP Sözcüsü Öztrak'tan AKP'ye: İnsan, 'diplomalıları böyleyse, Allah bu milleti diplomasız olanından korusun' demeden de edemiyor

"16 yıl sonra dolar kuruna ilk 0'ı koymak, Erdoğan Şahsım Hükümet’ine nasip oldu" 

22 Kasım 2021 16:58

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "AK Parti grup başkan vekilliği yapan, ülkede bakanlık, başbakanlık yapmış bu isimlere bakınca insan, 'Bunların okumuşu, diplomalıları böyleyse, Allah bu milleti diplomasız olanından korusun" demeden de edemiyor" ifadelerini kullandı.

Ekonomi politikasını eleştiren Öztrak, "Türk Lirası’ndan altı sıfır 2005'de atıldı. Dolar kurunun 1 liralardan 9 liraya yükselişi 16 yıl sürdü. Kurun 9 liradan çift haneye geçişi ise sadece bir ay sürdü. 10 liradan 11 liraya çıkışı ise sadece 6 gün. 16 yıl sonra dolar kuruna ilk 0'ı koymak, Erdoğan Şahsım Hükümet’ine nasip oldu." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisini MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı. Öztrak, şunları söyledi:

"Türk Lirası, ülke para birimleri karşısında güneş görmüş kar gibi eriyor"

 
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