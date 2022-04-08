CHP Sözcüsü Öztrak: Savaş Ukrayna'da ambargolar Rusya'da ama üç haneli enflasyon, kıtlıklar ve şeker kotaları Türkiye'de

Independent Türkçe'nin haberine göre eski Amerikan Başkanlarından Gerald Ford'a ait "Enflasyon bir numaralı halk düşmanıdır" sözünü hatırlatan ve "Ne yazık ki ülkemizde bu acımasız halk düşmanı Cumhurbaşkanlığı koltuğundan oturup her şeyi yönetebileceğini sanan, kendi kendini ekonomist ilan eden bir kişinin "Faiz sebep enflasyon sonuç" diyerek Merkez Bankası başkanlığına soyunmasıyla hortladı" diyen Öztrak, sözlerine şöyle devam etti:

"Çarşıdan, pazardan milletimizin 'Yandım Allah!' feryatları yükseliyor"

"Bu azgın halk düşmanı mübarek Ramazan ayında ülkemizi kasıp kavuruyor. Çarşıdan, pazardan milletimizin "Yandım Allah!" feryatları yükseliyor. Milletin sofrasında artık Ramazan'ın bolluk ve bereketi kalmadı. "Nerede o eski Ramazanlar…" deyimi bu yönetim altında maalesef hakikat oldu"

TÜİK'in açıkladığı "makyajlı" rakamlarla bile TÜFE'nin yüzde 61, ÜFE'nin ise yüzde 115 olduğunu hatırlatan Öztrak, "Kuzeyimizde savaş var. İşgale uğrayan Ukrayna'da enflasyon yüzde 10,7. İşgal eden Rusya'da enflasyon yüzde 9,2. Savaş Ukrayna'da, ambargolar Rusya'da. Ama üç haneli enflasyon, kıtlıklar ve şeker kotaları Türkiye'de" diye konuştu.

"Dünya enflasyon şampiyonları liginde ülkemizi ilk 10'a sokmayı becerdiler"

İktidarın Türkiye'yi 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma sözün verdiğini ancak sözünü tutmadığını söyleyen CHP Sözcüsü, "2023'te 2 trilyon dolar olacak" dediği milli gelir, "25 bin dolara çıkaracağım" diye söz verdiği kişi başına gelir kendi yayınladıkları resmi dokümanlara göre bunun yarısına bile ulaşamıyor. 2023'te dünyada en büyük 10 ekonomi arasın ülkemizi sokamayanlar, dünya enflasyon şampiyonları liginde ülkemizi ilk 10'a sokmayı becerdiler. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" şeklinde konuştu.

Öztrak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlk 10 ekonomi arasına girmek artık hayal oldu"

"2023 için verdiği sözleri tutmayan hükümetin başı şimdi çıkmış, 'Bu bizim 'kızıl elmamız' oldu' diyor. Lafın kısası, ilk 10 ekonomi arasına girmek artık hayal oldu diyor. Bıraktık "kızılını", "yeşilini"; devri iktidarlarının sonunda milletimizi sofrasına “"Çıkma elma" bile koyamaz hale getirdiler. Ama sıkılmadan hala konuşuyorlar"