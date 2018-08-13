CHP Sözcüsü Öztrak: Polisiye yöntemlerle kriz çözülmez

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, döviz kurlarındaki gelişmeleri değerlendirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yastık altı döviz ve altınları bozdurma' çağrısını hatırlatarak "Alınan polisiye önlemler sorunu daha da büyütmekten başka bir işe yaramaz. Polisiye önlemlerle bir kriz çözülmez" dedi.

Eski Hazine Müsteşarı ve BDDK Başkan Yardımcısı olan Öztrak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündemi değerlendirdi:

Bugüne kadar TL’deki değer kaybına baktığımızda bunun yansıması Türk şirketlerine yansımıştır. Şimdi borçları ödeme zamanı gelmiştir. 240 milyar dolara ihtiyacımız vardır. Bunun faturası fakir fukaraya çıkacaktır. Vatandaşımız çok endişeli ve mutsuzdur. Ülke çok ciddi siyasi ve ekonomik bir krizin eşiğine gelmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin aşağılanmasına asla izin vermeyeceğiz. Geminin kaptan köşkünde oturanların işin içinden sıyrılmaya çalışmasını anlamıyor, desteklemiyoruz.

"Hiç de farklı değil"

Sayın Erdoğan bu kez bu geçmiş krizlerden farklı diyor ama hiç de farklı olmadığını asıl sebebin zayıflamış teller olduğu ortaya çıkmıştır. 100 günlük bir eylem planı açıkladılar. Genel başkanımızın yaklaşımı sarayın bu olayı dış ve iş mihraklara fatura etmesinin yolunu bozdu.

Kaptan köşkünde oturanlar küreklerini millete çektirdikleri gemiyi kayalıklara doğru sürmektedirler. Köprülerde ve otoyollarda döviz cinsinden iş yapanlar asıl döviz baronlarıdır.

"ABD'nin tehdidine karşı bizi bu hale getiren kimdir?"

Kamu kuruluşlarının sattıkları malın parasını dövizle ödetenler döviz baronlarıdır. ABD’nin tehditine karşı Türkiye’yi bu kadar açık hale getiren kimdir?

"Bir an önce güveni artırmalı"

Yastık altı döviz ve tehdit yaklaşımı ve alınan polisiye önlemler sorunu daha da büyütmekten başka bir işe yaramaz. Polisiye önlemlerle bir kriz çözülmez. Bir an önce güveni artırma zamanıdır.

Tedbirler likidite sorununu bastırmaya dönüktür. Etkisi çok uzun devam etmez. Sayın genel başkınımızın açıkladığı 13 maddelik önlem paketi bir an önce devreye sokulmalıdır. MYK’da konuyla ilgili önlemlerin konuşulacağı bir masa kurduk. Alınacak tedbirleri gerekli yerlere önereceğiz. Atatürk Kurtuluş Savaşı’nın en zor döneminde bile Meclis’ten hükümeti yönetmiştir. Meclis derhal toplantıya çağrılmalıdır.