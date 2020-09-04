CHP Sözcüsü Öztrak: Mücadelenin sorumluluğunu vatandaşa, salgının gidişatını Allah'a bırakıyorlar

CHP Parti Sözcüsü, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, hükümetin salgınla mücadeledeki yöntemlerini eleştirerek "Mücadelenin sorumluluğunu vatandaşa, salgının gidişatını Allah’a bırakıyorlar" dedi. Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sel felaketinin yaşandığı Giresun Dereli ilçesindeki incelemelerinin ardından miting yapmasını da "AK Parti Genel Başkanı, sel bölgesinde sosyal mesafe falan dinlemeden düzenlediği mitingde otobüs üzerinden milletin kafasına çay atabiliyor. Her ne hikmetse 30 Ağustos’ta bulaşan virüs; 31 Ağustos’ta Ak Parti mitingine katılanlara bulaşmıyor" sözleri ile eleştirdi.

CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Öztrak, şu görüşleri dile getridi:

"Devletin valisi; 'Allah rızası için sokağa çıkmayın' diye yalvarıyor. Mücadelenin sorumluluğunu vatandaşa, salgının gidişatını Allah’a bırakıyorlar. Bilim Kurulu'nun adı var, kendi yok. Bilim Kurulu üyeleri 'Alınan kararlarda bizim bir rolümüz yok' demeye başladılar. Bilim Kurulu’nun bir rolü yoksa bu kurul niye kuruldu?

Ankara’da Şehir Hastanesi virüsün merkez üssü haline geldi. Sarayın kibirli kişisi kendi sağlığı için duyduğu endişeyi milletin sağlığı için duymuyor. Saraydaki korumalara, memurlara, görevlilere, bakanlara düzenli testler yaptırılırken, milletimiz hastanelerde test yaptırmak için saatlerce kuyruklarda bekliyor. Sarayda yapılacak adli yıl açılış töreni için muhalefet partilerinin genel başkanlarından bile test istemeye cüret edecek kadar canından korkan AK Parti Genel Başkanı, sel bölgesinde sosyal mesafe falan dinlemeden düzenlediği mitingde otobüs üzerinden milletin kafasına çay atabiliyor. Her ne hikmetse 30 Ağustos’ta bulaşan virüs; 31 Ağustos’ta Ak Parti mitingine katılanlara bulaşmıyor.

İşler iyi gitmiyor. Ama 'Kabahat samur kürk olsa, kimse sırtına almaz' derler. AK Parti sözcüleri Hitler’in propaganda bakanına rahmet okutuyorlar. Kendilerinin hatalı olduklarını, yanlış yaptıklarını asla kabul etmiyorlar. Pandeminin pik yapmasının sorumlusu da tedbir almayan yöneticiler değil vatandaşlar oluyor." (ANKA)