CHP Sözcüsü Öztrak: Merkez Bankası'nın faiz kararı skandaldır; kararın 5 dakika geç açıklanması bile bir soruşturma nedenidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısında Merkez Bankası'nın faiz indirim kararına ve ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Öztrak faiz kararının gecikmeli açıklanmasına yönelik olarak "Faiz kararı başlı başına bir skandaldır. Tam da faiz kararı alınacakken faiz bankasının trafosuna kediler mi girdi? Merkez bankasının kararı beş dakika geç açıklaması bile bir soruşturma nedenidir" dedi. Öztrak "Zamlardan bunalan milletimizi maalesef yeni zamlar bekliyor" dedi. Erken seçim çağrısında da bulunan Öztrak "Sandık milletin önüne derhal getirilmelidir" dedi.

Öztrak şöyle konuştu:

“Faiz kararı başlı başına bir skandaldır. Tam da faiz kararı alınacakken faiz bankasının trafosuna kediler mi girdi? Merkez bankasının kararı beş dakika geç açıklaması bile bir soruşturma nedenidir. Merkez bankası kararı neden geç açıklamıştır? Kararı açıklamadan önce kimler dolar almıştır? Banka kasası kimler için açılıp kapanmıştır? Bunlar arasında saray ve yakınları var mıdır? Bunlar kamuoyuna açıklanmalıdır.

Bu arada karar açıklanmadan 2 gün önce yaşananlar rezalettir. Türk parasının kıymetini koruması hakkında 32 sayılı kararnamede değişiklik yapıldı. Hazinenin döviz işlemlerine üst sınır getirileceği algısı konuldu. Döviz bürolarındaki işlem yetkisindeki kimlik ibrazına değişikliği getirildi. Erdoğan’ın şahsım ve yönetiminin beceriksizliği yeni bir oksimorona sebep oldu. Sanki bir takım organize işler oldu. Yapılan bu işlemler mutlaka soruşturulmalıdır. Milleti faize ezdirmeyeceğim diyenler, milleti dolara ezdirdi.

"Dolar freni boşalmış kamyon gibi düştü"

"Yine büyük bir rezalete şahit olduk. Ekonominin kitabını yazdık diyen Erdoğan'ın elinde Türk Lirası manipülatörlerin, spekülatörlerin elinde oyuncak edildi. Dün mesai başladığında dolar dolar 10,80 kuruştu. 12.20'de 10,84 kuruştu. Bundan sonraki 1 saat içerisinde freni boşalmış kamyon gibi 10,48 kuruşa kadar düştü. 1 Saatte 36 kuruşluk düşüş sıradan bir hareket değildir. Merkez Bankası'nın kararı 5 dakika geç açıklamasının ardından dolar önce 10,73'e ardından da 10,92 kuruşa. Bunlar 12.20'yle 14.20 arasındaki 2 saatte oldu.

"Sandık milletin önüne derhal getirilmelidir"

Herkes biliyor geminin su aldığını herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini ve herkes biliyor zarların hileli olduğunu. Son yaşadığımız devalüasyonun etkilerini tam olarak görmedik. Zam yağmurundan bunalan milletimizi maalesef yeni zam yağmurları bekliyor. İthal ürünlerin satışı birer birer duruyor, marketlerde karneyle satış yönetimine girdi, Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarının un, yağ, şeker satışına kısıtlama getirdiğini duyuyoruz.

Ne yazık ki işten çıkarmalar da çoğalacak. Ucuza mal kapatmaları yakında daha fazla duyacağız. Bunun için yapılacak şey bellidir. Artık kendisine hiçbir şekilde güvenilmeyen Erdoğan’ı evine göndermek, milletin hakemliğine güvenmektir. Yapılacak şey: Seçim, seçim, seçim! Sandık milletin önüne derhal getirilmelidir. Artık kaybedilecek bir dakika bile yoktur. Erdoğan gider, biz geliriz. Ülkemiz zaten ne yaptığını gördü, notunu verdi. Sandık geldiğinde de, Erdoğan Şahsım Hükümetine tasdiknamesini verecek. Milletimizin ne Erdoğan’a ne de koalisyonun küçük ortağına güveni kalmıştır."