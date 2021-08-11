CHP Sözcüsü Öztrak: Merkez Bankası Başkanı diyelim faizi indirmedi; Patronu bu başkan hakkında ne yapacak?

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bugün muhtarlarla kahvaltıda bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın enflasyonun da faizin de düşeceğine yönelik açıklamalarının ardından, Merkez Bankası’nın yarın alacağı kararı beklediklerini söyledi.

Öztrak, “Bu başkan faizi indirecek mi, indirmeyecek mi? Diyelim faizi indirmedi, sinyal almadı. Kimden sinyali almadı? Patronundan sinyali almadı. Patronu bu Merkez Bankası Başkanı hakkında ne yapacak? Bunu da göreceğiz” düşüncesini dile getirdi.

Cumhuriyet'in aktardığına göre “Sırf memlekette işler iyi gidiyor diye göstermek için Merkez Bankası’nın kasasındaki 128 milyar doları har vurup harman savurdular” diyen Öztrak, Erdoğan’ın açıklamasına gönderme yaparak şunları kaydetti:

"Geçen gün çıkmış ‘finansı iyi bilirim’ diyor. Yine başladı. ‘Artık bundan sonra enflasyon da düşecek faiz de düşecek. Bu sinyali alan aldı’ diyor. Kim alacak bu sinyali? Türkiye İstatistik Kurumu alacak, Türkiye Merkez Bankası Başkanı alacak. Çünkü İstatistik Kurumu maşallah sinyali aldı. Dün bir işsizlik rakamları açıkladı; işsizlik bitmiş arkadaşlar. 2019’dan bu yana en iyi durumdayız. Etrafınızda çoluğun çocuğun haline bakıyorsunuz; ayıptır, günahtır."