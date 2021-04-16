CHP Sözcüsü Öztrak'tan "128 milyar dolar" yorumu: Merkez Bankası Başkanı bugün bu dövizlerin nasıl ve hangi yöntemle satıldığını itiraf etti

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "128 milyar dolar" açıklamasına ilişkin olarak, "Merkez Bankası Başkanı bugün bu dövizlerin nasıl ve hangi yöntemle satıldığını itiraf etti" değerlendirmesini yaptı.

Öztrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saray beslemeleri “kaybolan tek bir kuruşumuz dahi yok” demiş. Biz, 'kaybolan tek bir kuruş var' demedik. Biz, 'kaybolan 128.000.000.000 dolar var' dedik. 128 milyar dolar nerede ? TCMB Başkanı bugün bu dövizlerin nasıl ve hangi yöntemle satıldığını itiraf etti. 'Bu önemlidir, ama yeterli değildir.' Sıra bu dövizlerin hangi tarihlerde, hangi kurlardan, hangi tutarlarla, kimlere satıldığının itiraf edilmesine geldi. Hakikatlerin er geç ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu var. 'Tüyü bitmemiş yetimin haklarını kimler gasp etti? Kimler halkın sırtından döviz vurgunu yaptı?' Biz bu soruların peşini bırakmayacağız. Biz hakikati savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 128 milyar dolar tutarındaki rezervin akıbetine ilişkin iddialara yanıt verdi. Kavcıoğlu, "Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

TIKLAYIN | Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’ndan 128 milyar dolar açıklaması: Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değil