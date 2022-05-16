CHP Sözcüsü Öztrak: Mafyadan, çetelerden, paramiliter örgütlerden medet umanların bu ülkeye ve insanımıza verebileceği hiçbir şey yoktur

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Mayıs'ta İstanbul'da yapacağı "Milletin Sesi" mitingi için, "Tek adam rejiminin mağdur ettiği, hakkı hukuku yok sayılan tüm vatandaşlarımızı İstanbul’da yapacağımız ‘Milletin Sesi’ mitingimizde buluşmaya çağırıyoruz" dedi. Öztrak,

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı. Saat 11.00'da başlayan MYK toplantısının ardından saat 13.00 sıralarında PM toplantısı yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sonrası Parti Meclisi’nin hazırladığı bildirgeyi açıkladı.

Öztrak şu açıklamaları yaptı:

"Yıkımın sorumlusu Erdoğan'dır"

Saray yönetiminin ülkemizi içine sürüklediği karanlık bir dönemden geçiyoruz. Demokrasinin askıya alınmasından, yaşanan ağır ekonomik buhrana; liyakatin terk edildiği devlet yönetiminden, düzensiz göçe; eğitimden, dış politikaya kadar bir sorunlar yumağı ile karşı karşıyayız. Bu sorunların yarattığı ekonomik ve toplumsal yıkımın sorumlusu Erdoğan’dır. Biz inançla ve azimle bu sorunları aşmaya kararlıyız. Unutulmamalıdır ki, gecenin en karanlık anı, şafağın en yakın olduğu andır.

"Karanlık dönem sona eriyor"

Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsıyla özdeşleşmiş saray yönetiminin, 100’üncü yaşının arifesinde olan Cumhuriyetimizi içine sürüklediği karanlık dönem sona eriyor. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracak; saray iktidarının bizzat sorumlusu olduğu ağır ekonomik buhranı kalıcı olarak ortadan kaldıracak; yaşamın her alanında hakkı, hukuku ve adaleti tesis edecek; barışı, huzuru ve kardeşliği egemen kılacak olan bu süreç toplumun farklı siyasal kesimlerinin önyargısız birliktelikleriyle, hedefine doğru ilerliyor.

Kaftancıoğlu ve Gezi kararlarına tepki

Gelmekte olanı artık saray da görüyor. O nedenledir ki saray, endişeli, hırçın ve gelecek kaygısı taşıyor. Biz bunun farkındayız. Partimizin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında sarayın talimatıyla verilen mahkûmiyet kararı, Gezi kararı ve diğer tüm hukuksuzluklar; tek adam rejiminin, sandık korkusundan kaynaklanmaktadır. Partimizin İstanbul İl Başkanı’nın uğradığı haksızlığın muhatabı sadece partimiz değil, demokrasi özlemi içinde olan tüm Türkiye’dir.

"Bu karanlık düzeni, demokratik yollarla değiştireceğiz"

Koltuğunu korumak ve iktidarını sürdürmek için; mafyadan, çetelerden, paramiliter örgütlerden medet umanların bu ülkeye ve insanımıza verebileceği hiçbir şey yoktur. Halkımızın şunu çok iyi bilmesini isteriz; her türlü karanlık odağa, mafyaya, çetelere, paramiliter yapılara karşı verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu karanlık düzeni, demokratik yollarla değiştireceğiz.

"Sandıkta son vereceğiz"

Gelecek seçimlere gölge düşürecek, seçim güvenliğini sarsacak, her türlü girişimin önüne geçeceğiz. Seçim güvenliğini ne pahasına olursa olsun sağlayacağız. Halkımızla beraber otoriter saray yönetimine sandıkta son vereceğiz.

"Halkımızın tertemiz alnına ırkçılık lekesini asla sürdürmeyeceğiz"

Öte yandan; ülkemizin düzensiz göç sorununu en geç iki yıl içerisinde, barış içinde çözeceğiz. Sınır güvenliğimizi yeniden tesis edeceğiz. Sığınmacıların, ülkelerine barış içinde geri dönüşleri için gerekli koşulları sağlayacağız. Bu süreçte, halkımızın tertemiz alnına ırkçılık lekesini asla sürdürmeyeceğiz.

"Neoliberalizmin yerine, hak temelli sosyal devleti inşa edeceğiz"

Siyasi ve ekonomik tercihlerimizi ‘beşli çetelerden’ değil, halktan yana kullanacağız. Artık miadını doldurmuş neoliberalizmin yerine, hak temelli sosyal devleti inşa edeceğiz. Sarayın bile isteye bozduğu düzeni, biz değiştireceğiz. Milletimizin uğradığı zararları biz telafi edeceğiz. Liyakatli kadrolarla, halkın sorunlarının çözüme kavuştuğu bir düzeni kuracağız.

"Adaleti, eşitliği, özgürlüğü, huzuru ve barışı Türkiye'ye getireceğiz"

Partimizin üstlendiği tarihsel görev ve sorumluluğun bilincindeyiz. 84 milyon yurttaşımıza bir kez daha söz veriyoruz. Adaleti, eşitliği, özgürlüğü, huzuru ve barışı Türkiye’ye getireceğiz. Milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Bu sesi büyütmek için 21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul’da, saat 18’de Maltepe Meydanı’nda yapacağımız ‘Milletin Sesi’ mitingimizde, milletimizle bir kez daha buluşuyoruz.

"Tüm halkımızı İstanbul'da yapacağımız "Milletin Sesi" mitingimizde buluşmaya çağırıyoruz"

Tek adam rejiminin mağdur ettiği, hakkı hukuku yok sayılan tüm vatandaşlarımızı, yaşamları ve hakları için mücadele veren kadınları, bu acımasız torpil düzeniyle geleceği çalınan bütün gençleri, asgari ücrete ve güvencesizliğe mahkum edilen emekçileri, işsizliğe mahkum edilenleri, emeklilikte yaşa takılanları, hakları verilmeyen tüm emeklilerimizi, yasal hakkı bütçeden ödenmeyen çiftçilerimizi, borca batırılmış olan esnafımızı ve üreticimizi, saray mamulü hayat pahalılığının ezdiği tüm halkımızı İstanbul’da yapacağımız ‘Milletin Sesi’ mitingimizde buluşmaya çağırıyoruz. CHP Parti Meclisi olarak bir kez daha ifade ediyoruz; gelecek ilk seçimde bu ülkeye adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz.”