CHP Sözcüsü Öztrak: Hükümetin niyeti virüsle değil, CHP’li belediyelerin hizmetleriyle mücadele etmek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Hükümetin belediyeler arasında ayrım yapması, vatandaşa hizmette belediyeleri dışlamaya çalışması, elini kolunu bağlamaya kalkışması, milletimize haksızlıktır, vicdani değildir" dedi. Öztrak, "Kurt kışı geçirirmiş ama yediği ayazı da unutmazmış. Halkımız yapılan hizmetlere engel olanları elbette unutmayacaktır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'nın 16 Nisan Cuma günü 31 ilde sokağa çıkma yasağına ilişkin valiliklere gönderdiği genelgede, ekmek dağıtımının sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından dağıtılacağını duyurmuş, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal bugün (19 Nisan) konuyla ilgili olarak, "Anadolu'da 'ayrı baş çekmek' deyimi vardır. Bunun devletteki karşılığı paralel yapıdır." demişti.

Ünal'ın sözlerinin ardınan yazılı bir açıklama yayımlayan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, hükümetin niyetinin virüsle mücadele değil, CHP'li belediyelerin hizmetleriyle mücadele olduğunu söyledi. Söz konusu uygulamaları eleştiren Öztrak, "Hükümetin kin ve garezle belediyeler arasında ayrım yapması, vatandaşa hizmette belediyeleri dışlamaya çalışması, elini kolunu bağlamaya kalkışması fırsatçılıktır, milletimize haksızlıktır, vicdani değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Öztrak şunları kaydetti:

"CHP belediyeleri, hükümetin tüm engellemelerine rağmen, halk için, azimle, kararlılıkla iyilikte yarışmaya devam edeceklerdir. Bundan halkımızın en ufak bir şüphesi olmasın. Kurt kışı geçirirmiş ama yediği ayazı da unutmazmış. Halkımız, siyasi husumet ve kinle, yapılan hizmetlere engel olanları elbette unutmayacaktır. Seçim sandığı önüne geldiğinde bunun hesabını sormayı da bilecektir."

"Adana Büyükşehir Belediyemizin hazırladığı sahra hastanesini mühürlendi"

Öztrak, Adana Büyükşehir Belediyesinin sahra hastanesi kurulması için hazırladığı alanın hükümet tarafından mühürlendiğini belirtti.