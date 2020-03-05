CHP Sözcüsü Öztrak: Genel Başkanımız, AKP Genel Başkanı'na ederince dava açacaktır

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a 5 kuruşluk tazminat davası açtığını duyurdu.

Öztrak, "Genel Başkanımız, AK Parti Genel Başkanı'na ederince dava açmaktadır. Erdoğan'a 5 kuruşluk dava açmaya karar vermiştir" dedi.

Canlı yayında konuşan Öztrak'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

Dün TBMM'de son derece utanç verici bir olay yaşadık. Saray'dan geldiği anlaşılan bir emirle Engin Özkoç'a planlı bir saldırı ve linç girişimi gerçekleştirildi. AK Parti grubu tarafından gerçekleştirilen bu planlı saldırıyı şiddetle lanetliyoruz.

AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanlığı koltuğunun arkasına saklanarak hiçbir edep sınırı gözetmeden sayın genel başkanımıza hakaret etmiştir. Şerefiz, hain, alçak... deyince sert konuşmuş oluyor cumhurbaşkanı yandaş medyaya göre. Kendi gazeteleri açıkça bunu yazmış.

AK Parti Genel Başkanı'na soruyoruz; "Askerimizi hava üstünlüğü olmadan neden İdlib'de dar bir bölgeye hapsoldunuz?" Cevap: "bunu soran şerefsizdir" Biz bu soruları milletimiz adına soruyoruz.

Kimse partimizin bu hakaretleri içine sindirmesini bekleyemez. Engin Özkoç aynı ifadeleri kullanarak iade etmiştir. Genel Başkanımız Ak Parti Genel Başkanına ederince dava açmaktadır. Erdoğan'a 5 kuruşluk dava açmaya karar vermiştir.

"TBMM Başkanı tarafsız olmak zorundadır"

TBMM başkanı tarafsız olmak zorundadır. Sayın Şentop, AK Parti Grup Toplantısı'nda genel başkanımıza yapılan hakaretlerden sonra neden hukuka sahip çıkmadınız? Sayın başkan üzerinize konulan saray vesayetine neden karşı çıkamıyorsunuz? Sizi bir kez daha sarayın değil, milletin meclisinin başkanı olmaya çağrıyoruz.

Yargı tehdidiyle, kaba kuvvetle hiçbir CHP'li yıldırılamaz. CHP gücünü aziz milletimizden alır.

Ayrıntılar geliyor...