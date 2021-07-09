CHP Sözcüsü Öztrak: Fındık, Türkiye'nin en önemli tarımsal stratejik ürünü; fındıkla ilgili özel bir strateji belirlemeliyiz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Fındıkla ilgili özel bir strateji belirlemeliyiz. Bu böyle gitmiyor. Sadece fiyat değil. Fiyat önemli ama dünyada hakimiyet, bir onun kadar önemli” dedi.

CHP Ekonomi Masası, Ordu Ünye’de; Ünye Ticaret ve Sanayi Odası’nda toplantı yaptı. Toplantıda konuşan CHP Sözcüsü ve Ekonomi Masası Başkanı Faik Öztrak, iktidarın tarım politikalarını eleştirerek “Fındıkla ilgili özel bir strateji belirlemeliyiz. Bu böyle gitmiyor. Sadece fiyat değil. Fiyat önemli ama dünyada hakimiyet bir onun kadar önemli” dedi.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeleri ile birlikte vatandaşların da katıldığı toplantıda, Öztrak soruları yanıtladı. Türkiye ve bölge ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerini paylaşan Öztrak, şunları söyledi:

"Biz bu alemi bilen bir kadroyuz "

Bundan önceki krizleri yöneten kadrolar bizde, CHP’dedir. Biz devletin ve ekonominin işleyişini iyi biliyoruz. İstişare ve ortak akla inanıyoruz. Sizlerle istişare ederek Türkiye’yi düze çıkarabilecek kapasiteye bilgiye deneyime, kadroya sahibiz. Ekonomi Masası’nda olan arkadaşlarımızın çoğu sizlerin arasından iş insanları. Özkan (Yalım) Bey Türkiye’nin önemli lojistikçilerinden biri. Mehmet Güzelmansur Bey Türkiye’deki akaryakıt dağıtım sisteminin önde gelen isimlerinden. Kendisinin başka alanlarda, yeni teknolojilerde önemli yatırımları var, şimdi bir başka faaliyete katıldı; Çetin Osman Budak Bey, TOBB’un eski başkan yardımcısı. Gördüğünüz gibi CHP’de de iş aleminde görev yapan, yine bürokraside görev yapan, çok yetkin kadrolar var. Biz bu alemi bilen bir kadroyuz. Nasıl ilaç verilmesi gerektiğini bilen bir kadroyuz.

"Genç nüfusu mutlu etmemiz lazım"

Türkiye’nin iki üç stratejik üstünlüğü var bunlardan biri de genç nüfus. Onlara iş verebilmemiz lazım. Genç nüfusu mutlu edebilmemiz lazım. Türkiye’de çalışarak başka ülkelerdeki gelir seviyelerini yakalayabilecekleri umutlarını kırmamak lazım. Bunun için de her şeyin başı güven. Güven olacak, yatırım olacak, iş verebileceksiniz. Üniversitelerinizde gerçekten Türkiye’nin sanayicisinin, esnafının ihtiyaç duyacağı iş gücünü yetiştirebileceksiniz. Onların özgürlük talebi var, buna cevap vereceksiniz. İnternetine karışmayacaksınız. Sosyal medyasına karışmayacaksınız. Bütün bunları yapabilirseniz bu gençler ülkede kalırlar. Gidenler de yeniden döner. Yeter ki dünyanın bu genç nüfusun gelişebilmesi için tanıdığı tüm imkanları tanıyın.

"Eğitimi milli bir mesele olarak göreceğiz"

Yani ülkenin teknolojik ve dijital altyapısını yeterince güçlendirin. Bu dijital altyapıyı kullanma kapasitesini gençlerinize verin. Gençlerinizin hepsine iş imkanları sağlayın. Bunu sağlayacak düzenlemeleri yapın. Bunları yaparsak; üreten, dijital dönüşümü bilen, analizini yapabilen gençleri yetiştirebiliriz. Eğitimi milli bir mesele olarak göreceğiz. Sadece tek bir partinin dayatmasıyla eğitim politikası belirlemek gibi bir gaflet içine düşmeyeceğiz.

"Çikolatayı biz neden üretemiyoruz"

Fındığı bir bütün olarak ele almak lazım. Şu anda maliyetleri üretimi, verimliliği artırarak aşağı çekmek zor görünüyor. Fındıkçılara, fındık üreticisine istikrarlı bir gelir temin edemediğimizden ileriye baktığında da düzenli gelir elde edeceğini düşünmediği zaman yatırım yapmıyor. Bu üretim tarafındaki sorun. Benim gördüğüm bir başka sorun var. Bugün Türkiye’nin fındığını bir tane yabancı şirket ithal ediyor. Peki bu şirket ne iş yapıyor? Çikolata üretiyor. Biz neden Türkiye’de fındık içeren çikolatayı ve diğer besinleri üretemiyoruz? Orada koskoca ETİ, Şölen, Ülker var. Ne yapıyor bunlar? Önüne lokomotif olarak koymadığınızda bu iş olmaz.

"Fındık, Türkiye'nin en önemli tarımsal stratejik ürünü"

Fındık bizim bakış açımıza göre Türkiye’nin en önemli tarımsal stratejik ürünüdür. Ben bunun yüzde 75’ini üretiyorum dünyada. Benim yüzde 75’ini ürettiğim bir ürünün her şeyini tespit etmem lazım. ABD’li, bademde tekel oldu mu? Nasıl oldu, bakacağız. Bakacağız derken biliyoruz neler olduğunu. Devlet desteği ile önce bu politikaları uygulayacağız. Fındığı üreten ve her şeyini belirleyen tek ülke olmamızı sağlayacağız.

"Fındıkta yerli ve milli işletme gerekli"

Ben Devlet Planlama Teşkilatı’na uzman yardımcısı olarak girdiğim ikinci yılda Fiskobirlik’in fındık alım fiyatı ile ilgili rapor hazırlamıştım. Fındığı bilirim. Fındıkla ilgili özel bir strateji belirlemeliyiz. Bu böyle gitmiyor. Sadece fiyat değil. Fiyat önemli ama dünyada hakimiyet bir onun kadar önemli. Yabancı tekellerle bu iş olmaz. Yerli ve milli bir işletme de gerekli.

"Tarım ürünleri ithalatı artıyor"

Girdiler pahalı Üretim planlaması yok. Sigortalama dediğimiz sistem yeterli değil. Benim önemli gördüğüm bir başka konu şu: Garip gibi gelecek ama Fransa’da çiftçi metro ya da trenle Paris’te yemeğini yeyip geri dönebiliyor. Evet Türkiye’de çiftçinin geliri az ama bir de sosyal hayat ihtiyacı var. Dolayısıyla o gencin toprağının başında kalıp ama şehirdeki sosyal hayata katılmasını da sağlayacak ulaştırma altyapısı… Bunu da düşünmemiz lazım. Bunun gibi tarımdaki işgücü kaçışını önlemek, gençlerin tarımda kalmasını sağlamak lazım. Türkiye kendi kendine yeten bir ülkeydi. Şimdi eti ithal ediyoruz. Canlı hayvanı etmiyorsun da eti ithal ediyorsun. Buğday ithal eden bir ülkeyiz. Tarım ürünleri ithalatı her yıl hızla artıyor.”