CHP Sözcüsü Öztrak: Et, elektrik, doğalgaz... Bu zam olmaktan çıktı, soygun oldu

CHP Ekonomi Masası heyeti, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, Balkan Türkleri ile bir araya geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak; “Şekere zam geldi. Ramazan öncesinde bu neyin zammı? Yazık, günah. Et fiyatları, kaçıncı zam? Elektrik fiyatları, bu sabah kaçıncı zam? Doğal gaz fiyatları… Ya bu zam olmaktan çıktı, bu soygun oldu. Cebimizi boşaltıyor” dedi.

Kendisi de Hataylı olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, “Faik Öztrak’ın başkanlığındaki Balkan Masası, tüm illerde Anadolu’yu Anadolu yapan, kurtuluş savaşına damgasını vuran tüm soydaşlarımızla toplantılar düzenliyoruz” dedi.

Öztrak ise burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Dörtyol aslında 19 Aralık 1918’de, çoğu kişi bunu bilmez, Milli Mücadele’nin ilk başladığı yerdir. Aynı zamanda Dörtyol; partimizin kurucusu, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Hatay davasını yürüttüğü yerdir. O nedenle Mustafa Kemal Atatürk ‘Benim en sadık dostlarım Dörtyol’dadır’ demiş. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün en sadık dostlarının torunlarıyla, bugün burada beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Çok rahat günlerden geçmiyoruz. Hatta ülkemiz bir buhran yaşıyor. Tarımda çok büyük sıkıntılar var. Mazot fiyatları aldı başını gitti. Gübre fiyatları aldı başını gitti. Çiftçi tarlasına gitmekte zorlanıyor. Yine sert çekirdekli ürünlerde ihracatla ilgili problemlerimiz var. Rusya krizi bu işi etkiledi. Yine don oldu, belli yerlerde, bu bölgede. Bu da büyük sıkıntı yarattı.

"Ramazan öncesinde bu neyin zammı"

Ama en büyük sıkıntıyı yaratan maalesef bu ülkenin iyi yönetilememesi. Şu elektrik fiyatları… Çiftçi bu fiyatlarla nasıl su çıkaracak. AK Parti Genel Başkanı, uçakta konuşuyor. Diyor ki, ‘Şeker fiyatları normaldir. Türk Şeker duruma hakimdir.’ Uçağın tekerlekleri daha yere değmeden şekere zam geldi. Ramazan öncesinde bu neyin zammı? Yazık, günah.

Et fiyatları… Kaçıncı zam? Elektrik fiyatları, bu sabah kaçıncı zam? Doğal gaz fiyatları… Ya bu zam olmaktan çıktı, bu soygun oldu. Cebimizi boşaltıyor. Bu sıkıntılar kalıcı değil. Bu sıkıntılar ülkenin iyi yönetilmemesinden kaynaklanıyor.

Efendim, ‘Dışarıda enflasyon var.’ Tamam dışarıda enflasyon var da, neden dışarıdaki enflasyon Türkiye’dekinin 10’da biri? ‘Dışarıda da enerji fiyatları artıyor.’ Niye dışarıda enerji fiyatları, bizimkinin beşte biri oranında artıyor? Neden gıda fiyatları bizimkinin 10’da biri oranında artıyor. Çünkü kötü yönetiliyor.

Ama gerçekten bu ülkenin kötü yönetildiğini gören, bu sistemin artık millete hayrı dokunmadığını gören, Türkiye’ye güçlü bir demokrasiyi getirmek isteyen altı parti bir araya geldik. Bu milleti düze çıkartmak için kararlılıkla yürüyoruz. Yok seçim kanunun değiştiriyorlar, yok seçim kurullarını değiştiriyorlar… Ne yaparlarsa yapsınlar. Geliyor gelmekte olan, gidiyor gitmekte olan.”

CHP heyeti daha sonra Balkanların yöresel evini ziyaret ederek, yurttaşlarla sohbet etti.

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