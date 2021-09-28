CHP Sözcüsü Öztrak: Esnafın tüm işlerini halledecek tek bir bakanlık kuracağız

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Esnafın tüm işlerini halledecek tek bir bakanlık kuracağız adı da Esnaf Bakanlığı olacak. Bu esnaf bakanlığından, esnaf başka bir yere gitmeye ihtiyaç duymadan vergisini yatıracak, sigortasını ödeyecek, tüm meselelerini orada çözecek. Bu esnafların çok gerçekten büyük bir heyecanla istedikleri bir önlem” dedi.

Öztrak’a CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP İstanbul milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Enis Berberoğlu, Gökan Zeybek, Turan Aydoğan; İzmir Milletvekili Bedri Serter, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve eski İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli de eşlik etti.

Heyet, Zonguldak Gazipaşa Caddesi’ndeki esnafı ziyaret etti, onların sorunlarını dinledi.

Öztrak, şunları söyledi:

"Esnafın geleceğe dair endişeleri var"

“Şu an da çarşıyı dolaştık, tabii kapanan iş yerleri var. Ama onun dışında bu pandeminin hararetinin yavaşlaması nedeni ile şu anda esnaf iş başında gözüküyor. Ancak gözlerine de baktığınız zaman, geleceğe dönük birtakım endişeleri var.

Çeşitli yerlerde esnafla yaptığımız görüşmelerde şunu görüyoruz; tekrar bir kapanma olması halinde bu esnafın bu işin altından kalkması mümkün değil.

Süratle şu anda esnafa geçtiğimiz bu pandemi döneminde verilen borçların ertelenmesi gerekiyor, faizlerinin de silinmesi gerekiyor. Bütün dünya bunu yapıyor, bizim de bunu yapmamız lazım ki esnafımız hızla ayağa kalksın, yeniden iş-güç yaratabilir hale gelsin.

Her şeyden önce kira stopajlarını kaldıracağız. Ama ondan daha önemlisi esnafın tüm işlerini halledecek tek bir bakanlık kuracağız adı da Esnaf Bakanlığı olacak. Bu esnaf bakanlığından, esnaf başka bir yere gitmeye ihtiyaç duymadan vergisini yatıracak, sigortasını ödeyecek, tüm meselelerini orada çözecek. Bu esnafların çok gerçekten büyük bir heyecanla istedikleri bir önlem.”