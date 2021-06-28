CHP Sözcüsü Öztrak: Erdoğan Şahsım Hükümeti, bizim Hazine'mizden çıkan 1,5 milyar doları Amerika’dan söke söke alamıyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul'un finansmanı için "Yatırımcıları, bankaları tehdit ediyorlar söke söke alırlar" açıklamasına yanıt verdi. Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığına dikkat çeken Öztrak, "Bizim Hazinemizden çıkan 1,5 milyar doları Amerika’dan söke söke alamıyor. Milletin hakkını söke söke alması gerekenler, bir de kıbleyi şaşırıp, haramilerle bir olup, milletin hakkının söke söke gasp edilmesinin yolunu açmaya kalkıyorlar" dedi.

TIKLAYIN | Erdoğan, Kanal İstanbul'un temel atma töreninde muhalefete yüklendi: Yatırımcıları, bankaları tehdit ediyorlar; söke söke sizden bu paraları alırlar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak Partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamalar şöyle:

"Yönetim milletimizi yapayalnız bırakıyor"

Erdoğan Şahsım Hükümeti’nin elinde ülkemiz, büyük bir buhran yaşıyor. Tek adam vesayet rejimi müsilaj misali her yere bulaşıyor, milletimizin nefesini kesiyor. Metal yorgunu yönetim her geçen gün devlet krizini derinleştiriyor. Ekonomik krizde milletimizi yapayalnız bırakıyor. Adalet, mülkün temelidir. Binlerce yıllık devlet geleneğimiz, bize bunu öğretmiştir.

"Kimse önünü göremez oldu"

Mevlâna hazretleri; ‘Adalet her şeyi yerli yerine koymak, her hakkı sahibine vermektir. Ağaca su verirsen adalet, dikene su verirsen adaletsizlik olur’ diyor. Bu sözlerin doğruluğunu, tek kişilik vesayet rejiminin düğmesine basıldığı 2014’ten sonra yaşadıklarımız bir kere daha gösterdi. Yönetimin şahsileşmesi, kurumlarımızı çökertti. Erdoğan Şahsım Hükümetiyle kuralsızlık, ‘yeni kural’ haline geldi. Kimse önünü göremez oldu. Güven bitti.

"Konya'da da güven bitmiş"

CHP Ekonomi Masası geçtiğimiz hafta Konya’daydı. Konya’da da güven bitmiş. Yatırım iştahı kalmamış. Bir iş insanımız; ‘Vadeyle alım yapmıyorum, işimi krediyle çevirmiyorum. Yarın bir şey olur da batarsam, kimsenin günahına girmek istemem’ diyor. Bu sözler, durumun vahametini gösteriyor. Adaletin olduğu yerde, ekmek herkese yeter. Adaletin olmadığı yerde, tarlaya karga, ambara fare, fırına hırsız, memlekete haramiler dadanır.

"Beytülmal, devleti yönetenlerin namusudur"

Beytülmal, devleti yönetenlerin namusudur. Adaletle, kuralla yönetilen ülkelerde yöneticiler; Hazine’deki her bir kuruşun hesabının, millete verileceğini bilir. Haramilerin Hazine’ye uzanan ellerini keser. Ülkeler böyle gelişir. Amerika Birleşik Devletleri, usulsüz yollarla kazanılan, vergisi ödenmeyen, Hazine’sinden kaçırılan, 470 milyon dolar kara paranın peşine düşüyor. Bunun 133 milyon doları da Türkiye’de aklanmış. Amerika, bu 133 milyon doların peşini bırakmıyor. Şebekenin Türkiye’deki ayağı Sezgin Baran Korkmaz’ı, Avusturya’da gözaltına aldırıyor. Tam 225 yıl hapis cezasıyla yargılamaya hazırlanıyor.

"Bir tarafta 225 yıl, diğer tarafta 7,5 yıl. Fark 30 kat"

Ama Sezgin Baran Korkmaz’a, kara para aklama suçundan Türkiye’de de dava açılıyor. Sadece 7,5 yıla kadar hapsi isteniyor. Bir tarafta 225 yıl, diğer tarafta 7,5 yıl. Fark 30 kat. Amerika, 21 trilyon dolarlık bir ekonomi Türkiye ise 717 milyar dolarlık bir ekonomi. Fark burada da 30 kat. Bu ne bir tesadüf, ne de bir tevafuk… Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi Türkiye’nin 30 katıysa, bunun bir sebebi de haksızlığa, hukuksuzluğa, Hazine'nin soyulmasına bizden 30 kat daha duyarlı olmasıdır.

"Himmete muhtaçlar"

Ne diyor atalarımız; ‘Hesapsız kasap, ya bıçak kırar ya masat.’ Buharlaştırdıkları 128 milyar doların hesabını vermeyenler, Bugün çıkmış, ödünç döviz için SWAP anlaşması peşinde koşuyorlar. Yine işin kolayına kaçıp göz boyamaya çalışıyorlar. Kuruttukları rezervleri makyajlayabileceklerini sanıyorlar. Malezya’nın, Azerbaycan’ın, Güney Kore’nin, Rusya’nın himmetine muhtaçlar.

"İcra makamısınız, rica makamı değil"

Ya Allah aşkına, bir kendinize gelin. Siz icra makamısınız, başka ülkelerden rica makamı değilsiniz. Ama Merkez Bankası kasasını dolduracak, dört başı mamur bir program yapacak takatleri yok. Görüntüyü kurtarmak için kapı kapı dolaşıp, ricacı oluyorlar.

"Lübnanlı Hariri ailesine peşkeş çekildi"

Basının amiral gemisi, sarayın havuzuna demir atsın diye Ziraat Bankası’ndan verilen 750 milyon dolar. Soruyoruz; ‘Bu kredinin ana para ve faiz borcu ödeniyor mu? Ne kadarı ödendi?’ ‘Ticari sırdır’ diyerek millete hesap vermekten kaçıyorlar. Yine, bu ülkenin en kritik tesislerinden Türk Telekom, Lübnanlı Hariri ailesine peşkeş çekildi. Bu ülkenin tarlasının taşıyla, bu ülkenin tarlasının kuşunu vurdular. Tam bir peşkeş. Haririler, Türk Telekom’dan, 7 milyar dolarlık temettü gelirini alıp gitti. Ama Türk bankalarına 4,5 milyar dolar borcunu ödemedi. Sarayın şirkete atadığı Yönetim Kurulu üyeleri de beytülmala sahip çıkmadı.

"Bu ne muhabbet"

Şimdi aynı Saray, Telekom’un temettüsünü alıp, bankalarımıza borç takan, bu yükü Hazine’mizin, yani milletimizin sırtına bırakan bu ailenin ferdiyle yemek üstüne yemek yiyor, boy boy pozlar veriyor. Bu fotoğraf ocak ayında çekildi. Geçtiğimiz hafta sonu aynı ikili Vahdettin Köşkü’nde bir kez daha buluştu. Altı ayda iki kere buluşmuşlar. Bu ne sevgi, bu ne muhabbet? Bunu görenler haklı olarak ‘Türkiye’ye kazık atmanın hiçbir müeyyidesi yok’ diye düşünür.

"Amerika'dan söke söke alamıyor"

Amerika ne F-35’leri veriyor, ne de 1,5 milyar doları iade ediyor. Peki, Saray’daki kibirli adamın gıkı çıkıyor mu? Amerika Birleşik Devletleri, kendi Hazinesinden çıkan 133 milyon dolarının peşini bırakmıyor. Kendinden çalınan parayı, söke söke tahsil etmeye uğraşıyor. Ama Erdoğan Şahsım Hükümeti, bizim Hazine’mizden çıkan 1,5 milyar doları Amerika’dan söke söke alamıyor. Milletin hakkını söke söke alması gerekenler, bir de kıbleyi şaşırıp, haramilerle bir olup, milletin hakkının söke söke gasp edilmesinin yolunu açmaya kalkıyorlar.

"Yetkiyi Londra'daki mahkemelere verdiler"

‘Milletin cebinden tek kuruş çıkmayacak’ dedikleri projeler için, sadece bu yılın ilk 5 ayında, milletin cebinden 11,5 milyar lira çıktı. Bu devran hep böyle sürüp gitsin diye sözleşmelere tahkim maddesi koymuşlar. Yetmemiş yandaşların işini sağlam kazığa bağlamak için yetkiyi de Londra’daki mahkemelere vermişler. Bu projeleri yaptıran kim? Türkiye Cumhuriyeti. Projeyi yapan kim? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları… Bir sorun çıkarsa, Londra’da majestelerinin mahkemesi çözecek. İşte bunların yerlilik ve millilik anlayışı!

"Millet İttifakı’nın iktidara geleceğini kabullendi"

Şimdi ‘Talan İstanbul’ projesinde de aynı düzeni devam ettireceklerini açıklıyorlar. Biz de Millet İttifakı’nın iktidarında ‘Talan İstanbul Projesine tek kuruş çalışmayacak Milletten alınan ne varsa, söke söke geri alıp, sahibine vereceğiz’ dedik. Erdoğan ardından çıktı, bizi devleti bilmemekle suçladı. ‘Uluslararası tahkimde, O parayı sizden söke söke alırlar’ dedi. Yani Erdoğan da partisinin Grup Başkanvekilinin yaptığı gibi, Millet İttifakı’nın iktidara geleceğini kabullendi. Ama bu arada da giderayak, milletimizin karşısında, yandaşlarının yanında, Düyunu Umumiye memurluğuna soyundu.

Kendisi hiç merak etmesin. Biz, devlet nedir, tahkim nedir gayet iyi biliriz. Ucunu Londra’ya bağladığınız o mahkemelerde, davaların hepsini kazanırız. Ha, olur da kazanamazsak. Devleti milleti bu zarara sokanlara, bu projeler imzalanırken yönetimde olanlara rücu ederiz. Bu paraları yedi göbek sülalelerinden, söke söke alırız. Erdoğan, “Devlette devamlılık esastır” diyor, doğrudur. Güzel bir devir teslim töreniyle milletin emanetini sizden alırız. Ama devlette devamlılık adına, bizler sizin suçlarınızın ortağı olmayız. Milletimize ahdimizdir milletimizden aldıklarını milletimize geri vereceğiz.

"Hesap Erdoğan’a uydurulmuş"

Artık korku bacayı sarmış. Erdoğan Şahsım Hükümeti’nde hesap kitap şaşmış. Talan İstanbul’un maliyeti için Erdoğan ayrı çalıyor, hazırladıkları internet sitesi ayrı çalıyor… Erdoğan Talan İstanbul için harcanacak paranın 15 milyar dolar olduğunu söylüyor. Bugünkü dolar kurundan 132 milyar lira yapar. Hazırladıkları sitede yazan maliyet ise 75 milyar lira. Bunu fark ediyorlar, yani Erdoğan hesaba uymayınca hemen bir Ali Cengiz oyunu yapılmış. Hesap Erdoğan’a uydurulmuş.

"Hiçbir hesapları tutmuyor"

‘Türk Lirası karşılığını, ÇED raporu tarihindeki kurla hesapladık’ diyerek, Erdoğan haklı gösterilmeye çalışılmış. Ancak ÇED raporunun kabul edildiği, 23 Aralık 2019 tarihinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolar satış kuru 5 lira 92 kuruş. Yani o günkü kurla bile maliyet 75 milyar lira değil, 89 milyar lira yapar. Artık hiçbir hesapları tutmuyor.

"Bunun adı, ihaleye fesat karıştırmaktır"

Daha köprülerin temeli atılmadan olmayan köprülerin altından çok sular akıyor. Dolar kuru aldı başını gitti. Projenin maliyeti daha kazma vurulmadan yüzde 76 sapmış. Yaptıkları her ihalede durum böyle. Hesap yok, kitap yok. Başlangıçtaki ihale koşullarını ve proje bedellerini ihale bittikten sonra değiştiriyorlar. Bunun adı, ihaleye fesat karıştırmaktır.

"Ülkemiz oldu Kataristan"

Zaten koskoca memleketi Katar’ın üstüne yaptılar. Ülkemiz oldu Kataristan… Borsa İstanbul’un yüzde 10’u Katar’a satıldı. Digitürk Katar’a satıldı. BMC Katar’a satıldı. Tank Palet Katar’a satıldı. Bankalar, finansal aracı kuruluşlar Katar’a satıldı. Kanal İstanbul güzergâhındaki kupon araziler Katar’a satıldı. Şimdi de bu kadar malı mülkü korusun diye, 36 Katar Savaş Uçağını, 250 Katar askerini 5 yıl süreyle Türkiye’de konuşlandırmaya hazırlanıyorlar. Katar’a ait bu savaş uçakları ve askerler kimi kimden koruyacak? Çıkın da şunun cevabını millete bir verin.

Katar açıklaması

Hafta sonu üniversite sınavları vardı. Pek çok evladımız, sınavda ter döktü. Pandemi döneminde zaten doğru düzgün ders verilemedi. Şimdi duyuyoruz ki sınav soruları oldukça zormuş. Neden bu kadar zor sorular soruldu? Boş kalacak kontenjanlara Katarlı öğrencileri doldurmak için mi? En son yaptıkları protokol ortada.

Tıp Fakültesi ve tıpla ilgili pek çok bölüme, Katarlı öğrencilerin girişinin önünü açıyor. Sadece askeri öğrencilerin değil... ‘Silahlı kuvvetlerin asker veya sivil öğrencileri’ diyerek, Katarlı öğrencilere uçsuz bucaksız imkân tanıyor. Şu Katar’ı sevdiğiniz kadar, Türkiye’yi de bir sevseniz ya… Madem bu kadar Katar’ı seviyorsunuz; emekliliğiniz de yaklaşıyor. Katar’da geçirmenizi tavsiye ederiz.

Ama Katar’ı bu kadar çok seven Erdoğan şimdi çıkıyor, ‘Türkiye ile AK Parti’nin kaderi adeta birleşmiştir’ diyor. İnsaf. Bu ne kendini beğenmişlik, kibir. Beyefendi, Türkiye AK Parti’den de, Erdoğan Şahsım Hükümeti’nden de çok ama çok büyüktür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakidir, Siz ise ilk sandıkta gidicisiniz. Milletimizin kaderiyle kendi kaderini birleştirmeye cüret edenler önce kendilerine bir aynada bakacaklar.

" Nerede f-35'lerin parası"

Nerede Telekom için verilen krediler? Nerede buharlaştırdıkları 128 milyar doların hesabı? Nerede ordumuza teslim edilmeyen F-35’lerin parası? Nerede Ziraat Bankası’ndan, yandaş medya projesine verilen 750 milyon dolar? Sizinle ülkemiz ve milletimiz arasında artık gece ile gündüz kadar fark var. Siz yandaşlarınız adına Düyunu Umumiye memurluğuna soyundunuz. ‘Paraları sizden söke söke alırlar’ diyerek, talan ve rant düzeninden, majestelerinin mahkemelerinden yana saf tuttunuz. Milletimiz ise ‘geldikleri gibi giderler’ diyerek sizi ilk sandıkta göndermek için gün sayıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti baki, Erdoğan Şahsım Hükümeti gidicidir.

Milleti kuru soğana muhtaç edenler milletle kader birliği yapamaz. Bugün bu ülkede 17 milyon 921 bin yoksul var. Bu ülkede her beş kişiden biri yoksul. 10 milyon işsizimiz var. Firmalarımız, esnafımız henüz toparlanamadı. Haziran ayının sonunda,

"Servet dağılımı en bozuk 2.ülkeyiz"

Yani birkaç gün sonra, işten çıkarma yasağı da kısa çalışma ödeneği de sona eriyor bunun en azından yılsonuna kadar uzatılması gerekir. Eğer yapılmazsa, daha fazla işsizlik ve yoksulluk riski kapıda bekliyor. Yine geçen hafta Credit Suisse’in 2021 Küresel Servet Raporu açıklandı. Türkiye’nin en varlıklı yüzde 1, ülkemizdeki toplam servetin yüzde 42,8’ini alıyor. Oligark düzeninin hakim olduğu Rusya’dan sonra servet dağılımı en bozuk ikinci ülkeyiz. Yine bu ülkede en varlıklı yüzde 5, ülkedeki toplam servetin yüzde 62,2’sini elinde tutuyor. Para pul bir avuç yandaşa, yoksulluk, işsizlik, kimsesizlik vatandaşa… Böyle bir paylaşımı, kurt yapmaz kuzulara şah olsa.

"Saray'a göre öğretmen fazlası var"

Yetmiyor, eskiden 45 günde ödenen sertifikalı tohum desteği için çiftçi şimdi bir yıl bekliyor. Konya Ovası kuraklıktan kavruluyor. Kızılırmak’ı Konya’ya bağlayan proje, Konya Ovası Sulama Projesi tamamlanmayı, eski kanallar yenilenmeyi bekliyor. Erdoğan Şahsım Hükümeti ise ülkemizin tahıl ambarı Konya’nın sulama kanallarını bırakmış, Talan İstanbul Projesi’nin peşinde koşuyor. Sulamada kullanılan elektriğin faturası çiftçiyi yakıyor. Çiftçi banka kapısına düşmüş. Bugüne kadar ödenmeyen destekleri ödemenin tam zamanı. Ama Erdoğan Şahsım Hükümeti, eski hamam eski tas işleri götürmek istiyor. Yine binlerce atanamayan öğretmenimiz var. Atanamayan öğretmenlerin umudu, Sarayın kibirlisinin son açıklamasıyla bir kere daha kırıldı. Eğitim sendikaları okullarımızda yüz bin civarında öğretmen açığı olduğunu söylüyor Ama Saray’a göre öğretmen açığı değil fazlası var.

"Gazetecilerin boğazına çöküyorlar"

Her kötü yönetim gibi, Erdoğan Şahsım Hükümeti’nin de siyaseten sonu geldi. Şimdi koltuğu vermemek için bin dereden su getiriyorlar. Beceremeyince vatandaşın gözünü korkutmak için kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi yaşamayan, kendilerinden olmayan herkese şiddet uyguluyorlar. ‘Biz bu memleketin zencisiyiz’ deyip iktidara gelenler şimdi, ABD’de polis şiddetinin kurbanı olan Floyd’a yapıldığı gibi gazetecilerin boğazına çöküyorlar nefessiz bırakıyorlar.

"Soylu'ya konuşma yasağı mı uygulanıyor"

Bunu soruşturması gereken bakan yardımcıları da işi gücü bırakıp, şiddeti eleştiren muhalefete cevap yetiştirmeye uğraşıyorlar. Her nedense çok konuşmasıyla tanıdığımız İçişleri Bakanı da bu mesajları sosyal medyadan paylaşmakla yetiniyor. Hayırdır, Saray bu bakana artık konuşma yasağı mı uyguluyor?

"Seçim barajlarının kaldırılmasından yanayız"

(Yeni Anayasa ve seçim barajı sorusu) Bizim seçim kanunu ile ilgili çalışmamız sistem çalışması içindedir. Bizim bir önemli hedefimiz de darbeler döneminden kalan ve gerçek bir demokrasinin olmasının önünde engel olan hususların yasalardan ayıklanmasıdır. Biz her alanda darbe hukukundan arınmış, kimsenin dışlanmadığı bir Türkiye arıyoruz. Siyasette, ekonomide ve yaşamın diğer alanlarında kapsayıcılığa önem veriyoruz. Biz her partinin Meclis’te temsil edilmesinden tarafız. Bir parti yüzde 1 oy bile alsa en azından genel başkanı Meclis’te o partinin görüşleri ifade edebilmelidir diyoruz. Bu yüzden seçim barajlarının kaldırılmasından yanayız.

"Eksiklik varsa giderilsin"

(Çanakkale’de açılışı yapılan tesisle ilgili soru) Orası yıllardır lokanta ve plaj olarak kullanılan bir yer. El değiştirdiği için bir açılış yapılmış. Oraya giden arkadaşlarımızın da ruhsat kontrolü yapacak halleri yok. Varsa bir usulsüzlük, eksiklik hemen giderilmesi lazımdır.

"Güvenmemiz mümkün değil"

(MKE yasa teklifi sorusu) AK Partili ve MHP’li milletvekilleri ne yazarlarsa yazsınlar, kanuna ne koyarlarsa koysunlar. Artık biz de Türkiye’deki tüm insanlar da biliyor. Cumhur İttifakı’nın milletvekilleri Saray ne derse onu yapar. Sarayın vesayeti altındaki bu milletvekillerinin kendi hür iradeleri yoktur. Dolayısıyla bunların yazmış olduğu önergelere de güvenmemiz mümkün değil. Özelleştirme olmayacaksa MKEK neden anonim şirkete çevrilmek isteniyor? Zonguldak’ta kömür işletmesini anonim şirkete dönüştürdüler. Sonra bir güzel böldüler küçük küçük… Zonguldak’taki kömür işletmelerini kimliksizleştirdiler, yok ettiler. Bunların bugüne kadar yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Sadece biz değil bu kurumda çalışanlar da buna karşı çıkıyor. Savunma Sanayii’nde yerlilik ve millilikten yanayız. Bu arada Erdoğan’a ilahi aşkla bağlı olduğunu söyleyen birileri çıkıyor Katar’la iki devlet bir millet olduğumuzu iddia ediyor. Ülkemizin değerli varlıkları Katarlaştırılıyor.”