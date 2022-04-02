CHP Sözcüsü Öztrak: Enflasyon yüzde 60’ı geçecek

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ’da; “Türkiye'de yarın enflasyon yüzde 60’ı geçecek. Bu ülkeyi yöneten hükümet ve onun başındaki Recep Tayyip Erdoğan; insanlarımızın yaşadığı sıkıntıların tek sorumlusudur. Tayyip Erdoğan milleti unutmuştur, halini görmemektedir, sesini duymamaktadır. Ama milletimiz de onun notunu vermiştir. ‘Şu sandık bir an evvel gelsin de şunun eline tasdiknamesini tutturayım’ diye gün saymaktadır” açıklamasını yaptı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ’da; Süleymanpaşa Basın Derneği ve Batı Trakya Gazeteciler Derneği’nde gazetecilerle bir araya geldi. Ziyarette Öztrak’a CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak eşlik etti. Öztrak, burada şunları söyledi:

"Esnaf çalışırken bitiyor"

“Esnaf çalışırken bitiyor, çok açık, ayakta duracak hali kalmadı esnafın. O nedenle bütün bu sorunlar, ülkede iktidarın neden olduğu sorunlardır. Yani bugün ülkede enflasyon var, ‘dışarıdan geliyor.’ Nereden dışarıdan geliyor? Yüzde 50 enflasyon var bizde. Bizim üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı üyesi ülkelerde 30 küsur ülke var, yüzde 7 enflasyon yıllık. Bizde yüzde 55, yüzde 56. Demek ki sorun bizde. Ben sorunun ne olduğunu söyleyeyim daha çok o çıkma meyve sebzeleri yemek zorunda kalırız. Bu yukarıdaki iki de bir de çıkıp ‘faiz sebep enflasyon sonuçtur’ demeye devam ettikçe bu millet daha çok çıkma meyve sebze yemek zorunda kalır."

"Türkiye'de yarın enflasyon yüzde 60’ı geçecek"

"En son ne yaptı? Merkez Bankası'nın elini kolunu bağladı. ‘Faizi düşüreceksin’ dedi, düşürttü. Ondan sonra gerçek faizler ne oldu aldı başını gitti. Enflasyon ne oldu geldi 60’a dayandı. Yarın açıklanacak göreceğiz, yüzde kaç oldu? İstanbul geçinme endeksi yüzde 60’ı solladı, muhtemelen Türkiye'de yarın enflasyon yüzde 60’ı geçecek. Peki enflasyon geçti, ‘asgari ücreti arttırın’ diyoruz. Düzenleyin asgari ücreti yoksulluk seviyesinin, açlık seviyesinin altına düştü. Yok o da ‘kanun diyor ki bir yılda 1 ayarlanır.’ "

"Erdoğan, bugün insanlarımızın, milletimizin yaşadığı sıkıntıların tek sorumlusudur"

"Şimdi orada o meyve sebzenin çıkma, meyve sebzenin 3 liraya vatandaşa satılmasının sorumlusu kim? Kim bu ülkede hükümet, yok mu bu ülkede iktidar. Bunun bir tane sorumlusu var. Saray ve saray hükümetin başındaki Recep Tayyip Erdoğan. Başka sorumlu yok. Yok dışarısıymış, içerisiymiş, marketmiş, vatandaşmış, hayır. Bu ülkeyi yöneten hükümet ve onun başındaki Recep Tayyip Erdoğan, bugün insanlarımızın, milletimizin yaşadığı sıkıntıların tek sorumlusudur. Tayyip Erdoğan milleti unutmuştur, halini görmemektedir, sesini duymamaktadır. Ama milletimiz de onun notunu vermiştir. Şu sandık bir an evvel gelsin de şunun eline tasdiknamesini tutturayım’ diye gün saymaktadır." (ANKA)