CHP Sözcüsü Öztrak: Dolar kuru artarken akaryakıt pompasına yansıyan zamlar, dolar düşerken ÖTV'ye gidecek

CHP Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren akaryakıt ürünlerinin ÖTV tutarlarının düzenlenmesine dair Cumhurbaşkanı kararını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eleştirdi. Öztrak, "Dolar kuru artarken akaryakıt pompasına yansıyan zamlar, dolar düşerken ÖTV'ye gidecek, pompaya yansımayacak" dedi.

Öztrak'ın paylaşımı şöyle:

"Dolar kuru artarken akaryakıt pompasına yansıyan zamlar, dolar düşerken ÖTV'ye gidecek, pompaya yansımayacak. Bir de bunun üstüne ÖTV'nin KDV'si de binecek. Akaryakıt zamları milletimizin sırtında kalacak. Biz boşuna demiyoruz: 'Erdoğan sebep, enflasyon sonuçtur.' "

Akaryakıtta yeni dönem

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre akaryakıt ürünlerinde özel tüketim vergisi (ÖTV), ürünlerin döviz cinsinden fiyatlarının azalış tutarı kadar artırılacak.

TIKLAYIN: Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem; ÖTV, döviz cinsinden fiyatların düşüşü kadar artırılabilecek