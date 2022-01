CHP Sözcüsü Öztrak: Abu Dabi gelir Varlık Fonu’nun yarısını satın alabilir; Türkiye’nin meselesini 10 milyar dolar falan çözmez

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrasında BAE'den Türkiye'ye 10 milyar dolar yatırım yapılacağının açıklanmasıyla ilgili olarak, "10 milyar dolarla Abu Dabi gelir Varlık Fonu’nun yarısını satın alabilir. Bu çözer mi meseleyi? Artık Türkiye’nin meselesini 10 milyar dolar falan çözmez. Bu tamamen bir algı operasyonudur" dedi.

Öztrak, hükümetin mevcut politikasını sürdürmesi durumunda, hiper enflasyonla beraber ciddi bir ekonomik krizin oluşacağını belirtti.

CHP Ekonomi Masası TV’de ekonomist Devrim Zelyut CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ı konuk etti. Öztrak'ın sözleri şöyle:

“Son bir haftadır gördüğümüz tablo gerçekten felaket. Şu an Türkiye’de insanlar fiyat veremiyor. Hangi fiyattan değiş tokuş yapacaklarını bulamıyorlar bir türlü. İşler durmuş vaziyette. Vatandaş her gün biraz daha yoksullaşıyor. Vatandaşın satın alma gücü her gün biraz daha düşüyor. Türk Lirası serbest düşüşe geçmiş vaziyette. Türk parası pul olmuş durumda. Bir zamanalar “Para ülkenin şerefidir, haysiyetidir, al bayrağımız gibidir.” diyenler şimdi artık bırakmışlar paranın peşini. Türk Lirası bir zamanlar ünlü bir yönetmenimizin söylediği gibi “benim güzel ve yalnız liram” haline gelmiş vaziyette. Şimdi nereye doğru gidecek?

Bu algıyla bu yönetim biçimiyle bu işin gideceği yer ciddi bir sıkıntı noktasıdır. Hiperenflasyon da olabilir, bankalara hücum olayına dönüşebilir, ciddi bir reel sektör kriziyle karşı karşıya kalabiliriz.”

Öztrak, BAE ile yapılan 10 milyar dolarlık anlaşma ile ilgili şunları belirtti:

"Berat Albayrak dönemindeki oyuna geri dönülmüş"

“Bugün baktığınız zaman Varlık Fonu’nun değeri eylül ayından bu yana Merkez Bankası başkanının bu lafları etmesinden bu yana yaklaşık 30 milyarı aşkın bir değere sahipken şimdi 20 milyar dolara düşmüş. 10 milyar dolarla Abu Dabi gelir Varlık Fonu’nun yarısını satın alabilir. Bu çözer mi meseleyi? Artık Türkiye’nin meselesini 10 milyar dolar falan çözmez. Bu tamamen bir algı operasyonudur. Ama şu anda mesela bakıyorum ben birtakım uluslararası analistler dün piyasalara kamu bankaların yeniden çok ciddi şeklide müdahale ettiklerini söylüyorlar. Dolayısıyla oyun görevden alınan Berat Albayrak dönemindeki oyuna geri dönmüş vaziyette öyle anlaşılıyor."

"Abu Dabi meselesi benim içimi acıtıyor"

"Fakat çok açık söyleyeyim ne Abu Dabi keser bu işi ne başka bir şey. Ama Abu Dabi meselesi benim içimi acıtıyor. 15 Temmuz’dan sonra siz bunlar Fetö’nün finansörü diyeceksiniz, etmediğiniz hakareti bırakmayacaksınız dün 10 milyar dolar getirecek diye bu adamın ayağını altına kırmızı halı serip karşılayacaksınız. Hangisi doğru? Kime neyin diyetini ödüyoruz? Türkiye’de varlık fiyatları 3’te 1’e inmiş 3’te 2’ye inmiş Eylül’den itibaren Türk varlıklarının fiyatları dolarla baktığınız zaman. Şimdi ucuz ucuz bunları Türkiye’ye gelecek olan Türkiye’de ucuza mal kapatmaya gelecek olanlara vermeye hazırlıyorsunuz. Bu ülkenin değerleri bu kadar ucuz olamamalı. Bu kadar ucuza da gitmemeli. Dolayısıyla meydana çıkan tablo gerçekten bu ülkenin bu milletini seven, ülkesini seven, bayrağını seven insanlarını derinden yaralıyor.”