CHP Sözcüsü'nden Erdoğan'a: Millet borç faizine ezdirildi, bunun kazananı kim?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz açıklamalarına ilişkin olarak, "Millet borç faizine ezdirildi, bunun kazananı kim?" değerlendirmesini yaptı.

Öztrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan yine "milletimizi faize ezdirmeyeceğiz" demiş. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. TCMB faizi %19 iken Hazine %17,67'den borçlanıyordu. TCMB faizi %15 iken Hazine %22,70'den borçlanır oldu. Güya tabela faizi düşerken, millet borç faizine ezdirildi. Bunun kazananı kim?" ifadesini kullandı.