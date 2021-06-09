CHP'li Bakan: Türkiye’yi ekonomik anlamda ateş topuna çevirecek bir riskle karşı karşıyayız

TBMM Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Türkiye’yi ekonomik anlamda ateş topuna çevirecek bir riskle karşı karşıyayız" değerlendirmesini yaptı. Bakan, "Bir an önce Paris İklim Sözleşmesi'ni onaylamak zorundayız" çağrısında bulundu.

Bakan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iklim krizi kapsamında dünyada yeni bir ekonomik düzen oluştuğuna ve Türkiye’nin bu yeni düzenin dışında kaldığına dikkat çekti.

“Türkiye ekonomisi ateş topuna dönecek”

Türkiye'nin Paris İklim Sözleşmesi'ni onaylamayan beş ülkeden biri olduğunu belirten CHP'li Bakan "Paris Anlaşması’nın sonucu olarak; Avrupa Birliği, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında küresel ısınmayı engellemek için 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 55 düşürmeyi, 2050 yılına kadar ise karbon nötr kıta olmayı hedefliyor. Bir an önce Paris’i parlamentomuzda onaylamak zorundayız." dedi.

"Birkaç sene içinde Türkiye iklim krizinden dolayı ciddi ekonomik risklerle karşı karşıya kalacak"

CHP'li Bakan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Dünya var olduğu günden bugüne beş tane kitlesel yok oluş yaşamış. Altıncı kitlesel yok oluşu yaşamakla karşı karşıya; iklim krizi. Dünya, bu şekilde hızla ısınma devam ederse, yeni bir kitlesel yok oluşla karşı karşıya kalabilir. Bizim ülkemizde insanların kendi varoluş problemleri var dolayısıyla dünyanın var oluş problemleriyle ilgilenmiyorlar. Vatandaş açlıktan, sefaletten intihar ediyorsa o insanın var oluş problemi odur. Ülkenin denizleri, dereleri, ormanları var oluş problemi çekiyor; eğitimden dış politikaya kadar var oluş problemi yaşıyoruz. Tüm bunlar dünyanın en önemli krizinin, iklim krizinin üstünü örten konular. Fakat iklim krizi bir uzak gelecek değil. Bugün yaşadığımız kuraklık, ani ve aşırı yağışlar bunun en büyük göstergesi. Bunların ekonomik sonuçları da olacak. Önümüzdeki 10 yıldan 20 yıldan bahsetmiyorum; birkaç sene içinde Türkiye iklim krizinden dolayı ciddi ekonomik risklerle karşı karşıya kalacak."

"Üretim dünyayı kirletiyor, daha az üretimle yeniden kullanılabilir atık yaratmayacak sisteme geçmeni bekliyor. Sınırda karbon vergisi ödeyeceğiz, döngüsel ekonomiyi uygulamadığımız için de ayrıca vergi ödeyeceğiz. Diğer yandan da markalar senden ürün almamaya başlayacak. Ayrıca dünya finansmanı iklim finansmanına dönüşüyor. Yatırımlarınızı iklim krizine uygun yatırımlar haline getirmiyorsanız, dünyadaki hiçbir finans kuruluşundan Türkiye’ye bir finansman gelmesi söz konusu değil. Ve Türkiye bunlara hazır değil."

"Avrupa Birliği sadece kendileri tedbir ve hedeflerinin bu krizi çözemeyeceğini bildiği için, işbirliği ve ticaret yaptığı ülkeleri de kendi kurallarına uymaya zorluyor. Bunlardan bir tanesi; sınırda karbon vergisi. Yüzyılın sonuna kadar dünya ateş topuna dönecek beklemiyoruz, Türkiye’yi ekonomik anlamda ateş topuna çevirecek bir riskle karşı karşıyayız. Avrupa Birliği diyor ki; ben sektörlerimde düzenleme yaptım yüksek teknolojiyle daha az enerjiyle daha az karbon salınımı yapan bir sisteme geçtim. Türkiye’ye de dönüyor, sen demir çelik sektöründe yüksek enerji kullanıyorsun çok karbon emisyonu çıkarıyorsun sen AB sınırlarına ihracat yaparken karbon vergisi ödeyeceksin diyor. Bu vergi, alüminyumda, demir çelikte, tekstilde, kağıtta ve birçok sektörde Türkiye’ye ciddi riskler getirecek."