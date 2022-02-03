CHP Sözcüsü: Millete kambur olanlar da, kambura yatarak sandıktan kaçıyor, sandıktan kaçma, milletten korkma Erdoğan!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK ve ENAG'ın açıkladığı enflasyon oranlarına ilişkin olarak, "Millete kambur olanlar da, kambura yatarak sandıktan kaçıyor, sandıktan kaçma, milletten korkma Erdoğan!" paylaşımını yaptı.

Öztrak, "Erdoğan'ın deneyi milletimize çok pahalıya patladı" düşüncesini dile getirdi.

Öztrak Twitter hesabından şunları paylaştı.

"Hem tüketici hem de üretici enflasyonu, Ocak ayında “mevcut serinin” rekorunu kırdı. Ocak ayında tüketici enflasyonu % 11.10; Üretici enflasyonu % 10,45 oldu. ENAG grubuna göre ise Ocak'ta tüketici enflasyonu % 15,52.

Yine geçmişe dönüp baktığımızda, 1988’den bu yana en yüksek Ocak enflasyonunu, bu yıl yaşadık.Ama daha da vahimi; aralıktaki rekorun (%13,58) üzerine, İkinci bir enflasyon rekorunu (%11,10) tarihte ilk kez yaşıyoruz. Erdoğan'ın deneyi milletimize çok pahalıya patladı.

Ocak ayında üretici enflasyonu, tüketici enflasyonun altında kaldı. Ancak hala "turpun büyüğü heybede". 12 aylık üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark 45 puan ile yine rekor tazeledi. Üretici fiyatlarından tüketiciye doğru korkunç bir tsunami gelmeye devam ediyor.

Memura "2022’nin ilk 6 ayı için % 5’lik zammı, % 7,5 yaptık" diyerek, günlerce caka sattılar. Memura zam % 7,5. Ocak enflasyonu % 11,1. Memur maaşlarına yapılan zam, daha yılın ilk 21 gününde eridi gitti. Memur şimdiden alacaklı. Milletten utanıp özür dilerler mi? Ne gezer!

Faizi indirdik, enflasyon daha da düşecek”, “Enflasyon kamburunu bir süre taşıyacağız” “Enflasyon Ocak’ta negatif olur”, “Enflasyon Ocak’ta pik yapar” “Enflasyon Nisan’da pik yapar” diyerek, milletin üzerindeki yükü, ağırlaştırdıkça ağırlaştırıyorlar. Milletin sırtına kambur olanlar milletin sırtından inmeden, enflasyon kamburu da kalkmaz. Bu apaçık ortadır. Milletimiz sırtındaki kamburu atmak için, artık gün sayıyor. Millete kambur olanlar da, kambura yatarak sandıktan kaçıyor. Sandıktan kaçma. Milletten korkma Erdoğan!