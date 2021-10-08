T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP Sözcüsü: Kullanamadığımız S-400'ler için F-35'lerden olduk, şimdi de ABD'nin gönlü için F-16  almaya kalkıyorlar

08 Ekim 2021 15:50

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Kullanamadığımız S-400'ler için F-35'lerden olduk, şimdi de ABD'nin gönlü için F-16  almaya kalkıyorlar" değerlendirmesini yaptı. 

Öztrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kullanamadığımız S-400'ler için F-35'lerden olduk. Üstüne soğuk su içilen 1,4 milyar $'da cabası. Suriye'de sıkışınca, Rusya'nın gönlü için ikinci S-400 paketini almaya kalktılar. Şimdi de ABD'nin gönlü için F-16  almaya kalkıyorlar. Akılsızlıklarının faturası tabii hep millete." ifadesini kullandı. 

CHP SözcüsüFaik ÖztrakS-400F-35ABDF-16
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24