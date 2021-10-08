CHP Sözcüsü: Kullanamadığımız S-400'ler için F-35'lerden olduk, şimdi de ABD'nin gönlü için F-16  almaya kalkıyorlar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Kullanamadığımız S-400'ler için F-35'lerden olduk, şimdi de ABD'nin gönlü için F-16 almaya kalkıyorlar" değerlendirmesini yaptı.

Öztrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kullanamadığımız S-400'ler için F-35'lerden olduk. Üstüne soğuk su içilen 1,4 milyar $'da cabası. Suriye'de sıkışınca, Rusya'nın gönlü için ikinci S-400 paketini almaya kalktılar. Şimdi de ABD'nin gönlü için F-16 almaya kalkıyorlar. Akılsızlıklarının faturası tabii hep millete." ifadesini kullandı.