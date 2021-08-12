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Ekonomi

CHP Sözcüsü: Kasadaki net döviz rezervimiz yine eksi, 128 milyar dolar nerede?

12 Ağustos 2021 11:25

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Milletin 128 milyar dolarını yok yere buharlaştır. Sonra çık kapı kapı dolaşarak, bilanço makyajı yapmak için, sağdan soldan swap anlaşması rica et" paylaşımını yaptı. 

Öztrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletin 128 milyar dolarını yok yere buharlaştır. Sonra çık kapı kapı dolaşarak, bilanço makyajı yapmak için, sağdan soldan swap anlaşması rica et. Ha Ali Veli, Ha Veli Ali. Kasadaki net döviz rezervimiz; Yine eksi, Yine eksi… 128 milyar dolar nerede?" ifadesini kullandı. 

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