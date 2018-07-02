CHP Sözcüsü: Karşı mahalleden oy isteyen bir dil benimseyeceğiz, teşkilatımız arzu edilen noktada değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin yeni yol haritası konusunda açıklamada bulundu. "Bizim mahalle" diye nitelendirdiği gruba hitap eden dili terk edeceklerini söyleyen Tezcan, "Karşı mahalleden oy isteyen, onlara hitap eden bir dil ve çalışma yöntemini benimseyeceğiz” dedi.

Habertürk'ten Düzgün Karadaş'a konuşan Tezcan CHP teşkilatlarının arzu edilen noktada olmadığını kaydetti. Tezcan, özetle şunları söyledi:

Seçim sonuçlarından gerekli dersleri çıkarmak için üç koldan analiz yapacağız. Birincisi, parti dışından bu konuda uzman bir heyete, teknik analiz yaptıracağız. Partinin hassasiyetleri dışında bu analiz objektif kriterleri içinde barındıracak. Eşzamanlı olarak, partinin Ar-Ge birimi, seçimlerin sonuçlarına ilişkin siyasi bir analiz yapacak. Üçüncüsü ise yerel analizleri kapsayacak. Bunu örgütlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz.

"Birbirimizi gaza getiren bir çalışma yerine..."

Partinin yetkili organlarında yapılacak değerlendirmenin ışığında gelecek planlamasını yapacağız. Bu noktada genel başkanımızın yıllardır dile getirdiği örgüt reformunu hayata geçireceğiz. Çünkü örgütlerimiz, seçimlerde örgütlenme ve çalışma yöntemleri konusunda arzu edilen noktada değil. Örgütlerimizin tek tek her yere ulaşabilmesi noktasında eksikliklerimiz var. Örgüt çalışmasında nokta hedefli çalışma yöntemine geçeceğiz. Oy aldığımız “bizim mahalle”yi hedef alan, “bizim mahalle”ye hitap eden dili terk edeceğiz. Sadece kendi mahallemize seslenerek, onlardan oy isteyerek, birbirimizi gaza getiren bir çalışma üslubu yerine; “karşı mahalle”den oy isteyen, onlara hitap eden ve partimize oy vermeyen seçmene hitap edecek bir dil ve çalışma yöntemini benimseyeceğiz.