CHP Sözcüsü: İmza toplanırsa kurultay toplanır

24 Haziran'daki çifte seçimin ardından ortaya çıkan tablo CHP'de de tartışmalara neden oldu. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yüzde 30'un üzerinde oy alması, CHP'nin yüzde 20'lerde kalmasıyla başlayan genel başkanlık tartıştmasına CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan yeni yorum geldi. Tezcan, "İmza toplanırsa kurultay toplanır" dedi.

CHP'de 24 Haziran seçimleri sonrası başlayan kurultay tartışmaları siyaset gündeminin ilk sıralarına yerleşirken NTV canlı yayınına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Tezcan şunları söyledi:

Sayın Muharrem İnce partiyle yarışmadı, Erdoğan ile yarıştı. Kurultay isteyenler bunu argüman olarak öne sürmeye çalışıyorlar. Bunu söylemek, kampanya süresi boyunca partiyle yarıştığını düşünmek demektir. Hem İnce'ye hem ize haksızlık. Başarı da başarısızlık da ortaktır. Kampanya bütündür, bu işe böyle bakmak gerekir.

Bir dahaki kurultayda başka aday çıkabilir. Ancak şu an yapılacak şey, bundan sonraki süreçte de böyle yürünmelidir. Bir özel gerginlik yok. Farklı iddialar var. Birisi diyor ki biz daha iyi yöneteceğiz diyor. Sayın İnce yemekteki görüşmedeki teklifini söyledi. Bunlar bir iddia. Bu iddiaların böyle tamir edilmez gerginlik gibi görmek doğru değil. Bu süreç kurultay talebi döneminde sürer. O talep sonuçlanınca, sonuçlanmayınca biter.

Kamuoyunun ve parti tabanının takdirine bırakıyorum. Bence uygun olmamıştır. Partimizin içinde uzun süre emek vermiş arkadaşımızı hedef tahtasına koymak da uygun olmaz. O öyle, biz böyle düşünüyoruz. Parti kendi dinamikleri içinde bunu çözecektir. Uzun süreli bir krize, kaosa yol açmaz. Kaos hiç olmaz zaten.