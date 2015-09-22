CHP sözcüsü Haluk Koç: CHP'nin kimseye verecek bir tane oyu yoktur

CHP Sözcüsü Haluk Koç, HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP’ye yönelik eleştirilerde bulundu. “Sayın Demirtaş şimdi konuşuyorsun, sen değil miydin Gezi olaylarında 'bu bir darbe girişimidir' diyen?” diye soran Koç “CHP'nin artık hiç kimseye 'şu olsun bu olsun' diye verecek bir tane oyu yoktur” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, "Bugün HDP'nin 'geniş kitlelere konuşuyorum ben' sözünün altında maalesef ırk temelli politikalar vardır. Onun için 1 Kasım'da oy kullanacak, şu geçecek barajı bu geçecek, onlar zaten geçiyor. CHP'nin artık hiç kimseye 'şu olsun, bu olsun' diye verecek bir tane oyu yoktur" diye konuştu. Koç ayrıca şunları söyledi: "Biz namusumuzla mücadele ediyoruz, biz 'önce millet' dedik, ama onlar 'önce saray' dedi. 1 Kasım'da hepimize bir görev düşüyor, bu görevimizi yerine getirmek zorundayız, Türkiye'de yaşayan her yurttaşımızı birinci sınıf yurttaş yapmak zorundayız."

Ankara'da partisinin Kalecik olağan ilçe kongresinde konuşan Koç, “PKK, saray senaryosu işliyor şu an Türkiye'de, acı olan budur" dedi. Türkiye'nin 7 Haziran'da bir seçimden çıktığını ve milletin, "ben bunu istiyorum" dediğini aktaran Koç, "Ama birileri 'yok yok sen bir daha düşün iyi karar vermemişsin' diye yaklaşık 3 ay Türkiye'yi gerdi oyaladı ve sonuçta '1 Kasım'da bir daha sandığa git' dedi" ifadesini kullandı.Koç, seçimler sonucu bir koalisyon gereğinin ortaya çıktığını anımsatarak, koalisyon görüşmelerinde "muhalefet her şeye 'hayır' dedi" eleştirileri yapıldığını söyledi.

Amaçları CHP'yi masadan kaçırmaktı

CHP olarak ülkenin gittiği noktayı iyi gördüklerini ve "önce Türkiye" dediklerini belirten Koç, "Onların amacı CHP'yi masadan kaçırtmaktı. Ondan sonra da dönüp millete 'bak gördünüz mü en zor günde CHP sorumluluk almaktan kaçıyor' diyeceklerdi. Onlara bu fırsatı vermedik, oturduk, çalıştık Türkiye'nin ihtiyaçlarını ortaya koyduk" diye konuştu.

Terör olaylarına da değinen Haluk Koç, "Binlerce yurttaşımızı katletmiştir, bunda hiç şüphe yok. Ama yaşananlar, 'seçim sonrasında bir koalisyon olmasın.' Bir koalisyon olup da CHP'ye 9-10 bakanlık verilip, benim daha önce yaptıklarım kurcalanmasın, işin ucu bana, benim oğluma dokunmasın' korkusuyla bu son dönemde artan olaylarda hiç şüpheniz olmasın başka birilerinin de rolü var. Yani ortak bir senaryo var. PKK, saray senaryosu işliyor şu an Türkiye'de, acı olan budur" ifadesini kullandı.

"Siz değil miydiniz Apo çok iyi adam diyen?"

Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Siz değil miydiniz, 'ya bu Apo çok iyi adam Türkiye'nin önünü açıyor' diyen. Bunu söyleyenler senin başbakan yardımcıların değil miydi? Bir masa kurmuşlardı, o masada ne pazarlığı yaptınız siz, ne aldınız ne verdiniz. Bu milletin bu konularda bir bilgisi var mı? O masa niye kuruldu, niye devrildi, bunları sormayacak mıyız? Her gün asfaltın altında bir ton, iki ton bomba döşenirken siz ne yapıyordunuz, şarkılı türkülü miting yapıp güya terörü lanetleyenler, siz ne yapıyordunuz? Sormayacak mıyız? Adamlar yol kesip vergi toplarken, kendi mahkemelerini kurarken, cephane yığarken siz ne yapıyordunuz? 'Bugün akan kanda, yaşanan acılarda sizlerin sorumluluğu var' derken niye kızıyorsunuz, yok mu? Kaç operasyon yetkisi istemiş asker ama yetki onda değil. Vali verecek. 'Sizin istediğiniz emniyet müdürlerini, valileri atayacağız.' Şimdi akan kan için hayıflanıyor, neredeydi aklın pazarlıkta şu vardı, 'Kürt kardeşlerimiz sana başkan olmak için oy versinler, sen de PKK'nın yollarını aç, öyle mi Savunma, 'çok saftık.' Şimdi 'istikrar lazım bize oy verin.' Bunların yüzü aynı kasap süngeriyle silinmiş gibi. İstikrarsızlığın baş sorumlusu bu kadrolardır."

"Terörü bitirmek istiyordunuz, niye CHP'nin önergesine destek vermediniz " diyen Haluk Koç, MHP'yi, AKP’yi düştüğü zor durumlardan kurtarmakla suçladı. Koç, "Bazen MHP'yi de anlamakta zorluk çekiyorum. Siz niye ikide bir kuyruğa takılıyorsunuz, bunlar zor duruma düşünce bunlara simit atıyorsunuz. Bu kadrolar artık Türkiye'yi yönetme gücünü yitirmiştir" ifadesini kullandı.

HDP'ye eleştiri

"Bir çift sözünün de HDP'ye olduğunu" belirten Koç, HDP'nin 6 milyon oy alarak 80 milletvekili çıkardığını hatırlattı. Haluk Koç, şöyle devam etti:

"Sayın Demirtaş şimdi konuşuyorsun, sen değil miydin, Gezi olaylarında 'bu bir darbe girişimidir' diyen. Mecliste eğitim sistemi iyice çağdaşlıktan uzaklaştırılırken, AKP'ye her türlü desteği veren sen değil miydin? Yolsuzlukları araştırma komisyonu kurulduğunda HDP'li üyeyi çeken sen değil miydin? Sana ne diye oy verildi, 'terörle aranı aç, meşru siyasi temsilci ol' diye verildi. 'Önce insan' diyoruz, ırk temelinde yapılan siyasetler toplumu ayrıştırır, çürütür. Bugün HDP'nin 'geniş kitlelere konuşuyorum ben' sözünün altında maalesef ırk temelli politikalar vardır. Onun için 1 Kasım'da oy kullanacak, şu geçecek barajı bu geçecek, onlar zaten geçiyor. CHP'nin artık hiç kimseye 'şu olsun bu olsun' diye verecek bir tane oyu yoktur. Biz namusumuzla mücadele ediyoruz, biz 'önce millet' dedik, ama onlar 'önce saray' dedi. 1 Kasım'da hepimize bir görev düşüyor, bu görevimizi yerine getirmek zorundayız, Türkiye'de yaşayan her yurttaşımızı birinci sınıf yurttaş yapmak zorundayız."

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dün siyasi partilere 4 konuda çağrı yaptığına işaret eden Koç, bunlardan üçüne CHP olarak katıldıklarını bildirdi.

Koç, şunları kaydetti:

"Çağrısının bir tanesi hariç, üçüne katılıyoruz. Önce katıldığımızı söyleyeyim. Görüntü kirliliği ve ses kirliliği. Evet burada anlaşalım, hem milli ekonomiyi koruyalım, bayrak, ses, gürültü... Bir tek seçim merkezlerinin önünde ve ilçe merkezlerinin önünde bayrak asılsın. Dağa, taşa, mezarlığa bile bayrak asılıyordu geçen seçimlerde. Bunu bir centilmenlik anlaşmasıyla halledelim, buna varız. Siyasette bazen hakarete varabilecek eleştiriler yapılıyor. Kimseye hakaret etmeyelim. Hiç kimsenin özelini karıştırmayalım. Eyvallah, o bizim düsturumuz zaten. Ama bunları söyleyen Sayın Başbakanın, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ailesiyle ilgili havuz medyasında saçma sapan iftiralar sergilendiğinde de sesini çıkarması gerekiyor. Katılmadığımız bir yön var, 'Sayın Cumhurbaşkanını bu işlerin dışında tutalım.' Eyvallah. Sayın Cumhurbaşkanı seçilmiştir, meşrudur, çalışma koşullarını bağlayan anayasal maddeler var. Sayın Cumhurbaşkanı anayasal sınırları içinde kaldığı sürece eyvallah. Ama sen o yetkileri aşıp bir gün başbakan, bir gün AKP genel başkanı gibi meydanlara çıkıp, ağzına geleni söyler, önüne geleni yıkıp devirirsen, o zaman kusura bakma seni muhatap almasak da hak ettiği cevabı, hak ettiği zaman alnının ortasına yapıştırırız."

Haluk Koç, Kurban Bayramı'nı da kutlayarak, Türk milletinin yaşadığı acıların sona ermesi dileğinde bulundu.