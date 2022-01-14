CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Anlaşılan Erdoğan, İmralı'yla mektup arkadaşlığını yeniden hızlandırmaya hazırlanıyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı kast ederek söylediği,“Edirne’deki İmralı’dakine hesap verecek” sözleriyle ilgili olarak, "Anlaşılan Erdoğan, İmralı'yla mektup arkadaşlığını yeniden hızlandırmaya hazırlanıyor. Herhalde bunun için de küçük ortağın rızası alınmıştır" dedi.

Öztrak, "Bahçeli de atmak için mitilini hazırlamıştır. Milletimiz bu siyasi bezirganların notunu vermiştir. Sandığın önüne gelmesini beklemektedir. Artık yolcudur abbas bağlasan durmaz." ifadelerini kullandı.