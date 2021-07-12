CHP Sözcüsü: Erdoğan Şahsım Hükümeti, milletimizi işsiz bırakmakla kalmadı, milletimizin olan işini de elinden aldı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin olarak, "Erdoğan Şahsım Hükümeti, milletimizi işsiz bırakmakla kalmadı, milletimizin olan işini de elinden aldı" değerlendirmesi yaptı.

Öztrak, "Erdoğan Şahsım Hükümeti işbaşı yaptığında gerçek işsizlik oranımız %16,2 idi. Bugün öğrendik ki, 2021 Mayıs ayında aynı oran %27,2. Yine bu dönemde gerçek işsiz sayımız, 5 milyon 528 binden, 9 milyon 671 bine sıçradı. İşsizlerimizin sayısı 3 yılda 4 milyon 143 bin kişi arttı." ifadesini kullandı.

Öztrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Erdoğan Şahsım Hükümeti, Milletimizi işsiz bırakmakla kalmadı. Milletimizin olan işini de elinden aldı. Erdoğan Şahsım Hükümeti işbaşı yaptığında, çalışan sayımız 29 milyondu. 2019 sonunda 28,2 milyona düştü. Bugün öğrendik ki çalışan sayısı, 27,8 milyona gerilemiş.

İşgücü piyasasında sıkıntılar, pandemiden çok önce başladı. Pandemi tabloyu ağırlaştırdı. Türkiye’nin biran evvel istihdam yaratacak, yatırım ve üretim ortamına geri dönmesi gerek. Aksi halde zaten yapışkan hale gelen işsizlik, daha da katılaşacak."