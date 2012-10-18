CHP son 'politika notu'nu rap şarkısı eşliğinde açıkladı

CHP, "Nefrete Karşı Bir Arada Yaşamayı Savunmak" başlığıyla kamuoyuna duyurduğu son "Politika Notu"nu, bu rapor için özel olarak yazılan ve bestelenen rap şarkısı eşliğinde sundu. Sunumun başında ve sonunda rap şarkıcısı Abdurhyme'ın "Ayrım Yok" şarkısı çalındı.

Abdurhyme - Ayrım Yok

Afganistan'dan Türkiye yerleşmiş bir çiftin çocuğu olan Abdurhyme Akça'nın, İstiklal Caddesi'nde rock malzemeleri satan bir işletmesi de bulunuyor.



Abdurhyme'ın, Prof. Sencer Ayata Başkanlığı'ndaki CHP Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'nca hazırlanan ve CHP Bursa Milletvekili Dr. Aykan Erdemir tarafından sunulan nefret söylemi ve nefret suçları konulu "Politika Notu" için bir günde hazırladığı şarkının sözleri şöyle:

Ayrım yok ayrım gayrım yok

Neden insana saygın yok

Onu sevsen kaybın yok

Benim nefrete sabrım yok

Ayırmayın kimseyi çek yolumdan tümseği

Dünyayı korku film izler gibi izleyin

Meshebini sormadan gelirim bende sizdeyim

Dinin ırkın fark etmez bu nefreti temizleyin

Rengi hiç mühim değil bu farklılık zulum değil

Beyaz gül de kırmızın mı gül değil

Önündeyim boş konuşmayın bana çözüm deyin

Gözümdeyin Ahmet Kaya gibi beni de sürmeyin dışlayın üzülmeyin

Kadına şiddet etmeyin vurmayın küfretmeyin

Zulmetmeyin mazeret üretmeyin onu bi kenara itmeyin

Mor Çatı'ya git deyip de kapı dışarı itmeyin

Nefret varsa kitleyin

Dönerci cinayetini izlerken döner yiyin

Gün gelirde belki o zaman bu devran döner diyin

Dışlamayın kimseyi varsa fikir öner diyin

Azrail ırkçı değil herkesi gömer diyim

Ayrım yok ayrım gayrım yok

Neden insana saygın yok

Onu sevsen kaybın yok

Benim nefrete sabrım yok

Türk diye Kürt diye Laz diye Çerkez diye

Ayrımcılık artabilir çağırmazsa adliye

Nefret söylemin verdi rahatsızlık çevreye

Birazcık vicdanın varsa girsin artık devreye

Avrupa'da ırkçılık vurdu şimdi zirveye

Nazi felsefesiyle girmiş hepsi gerdeğe

Hollandalı Wildirs gibi başladım delirmeye

Saçım sarı değil diye çıkmasak mı gezmeye

Söyle gökkuşağı bi renk olsa tadı kalır mı hiç

Tadı kalır mı iran kaldırsan da vinç

Madımak Otel yanarken karşısında suyunu iç

Güçlü zayıfa neden hep sürekli yapıyo linç