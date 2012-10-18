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CHP son 'politika notu'nu rap şarkısı eşliğinde açıkladı

Rap şarkıcısı Abdurhyme, CHP'nin hazırladığı Nefret Suçları Raporu için bir rap şarkısı hazırladı

18 Ekim 2012 16:53

CHP, "Nefrete Karşı Bir Arada Yaşamayı Savunmak" başlığıyla kamuoyuna duyurduğu son "Politika Notu"nu, bu rapor için özel olarak yazılan ve bestelenen rap şarkısı eşliğinde sundu. Sunumun başında ve sonunda rap şarkıcısı Abdurhyme'ın "Ayrım Yok" şarkısı çalındı.

Abdurhyme - Ayrım Yok

Afganistan'dan Türkiye yerleşmiş bir çiftin çocuğu olan Abdurhyme Akça'nın, İstiklal Caddesi'nde rock malzemeleri satan bir işletmesi de bulunuyor.
 
Abdurhyme'ın, Prof. Sencer Ayata Başkanlığı'ndaki CHP Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'nca hazırlanan ve CHP Bursa Milletvekili Dr. Aykan Erdemir tarafından sunulan nefret söylemi ve nefret suçları konulu "Politika Notu" için bir günde hazırladığı şarkının sözleri şöyle:

 

Ayrım yok ayrım gayrım yok
Neden insana saygın yok
Onu sevsen kaybın yok
Benim nefrete sabrım yok

Ayırmayın kimseyi çek yolumdan tümseği
Dünyayı korku film izler gibi izleyin
Meshebini sormadan gelirim bende sizdeyim
Dinin ırkın fark etmez bu nefreti temizleyin

Rengi hiç mühim değil bu farklılık zulum değil
Beyaz gül de kırmızın mı gül değil
Önündeyim boş konuşmayın bana çözüm deyin
Gözümdeyin Ahmet Kaya gibi beni de sürmeyin dışlayın üzülmeyin

Kadına şiddet etmeyin vurmayın küfretmeyin
Zulmetmeyin mazeret üretmeyin onu bi kenara itmeyin
Mor Çatı'ya git deyip de kapı dışarı itmeyin
Nefret varsa kitleyin

Dönerci cinayetini izlerken döner yiyin
Gün gelirde belki o zaman bu devran döner diyin
Dışlamayın kimseyi varsa fikir öner diyin
Azrail ırkçı değil herkesi gömer diyim

Ayrım yok ayrım gayrım yok
Neden insana saygın yok
Onu sevsen kaybın yok
Benim nefrete sabrım yok

Türk diye Kürt diye Laz diye Çerkez diye
Ayrımcılık artabilir çağırmazsa adliye
Nefret söylemin verdi rahatsızlık çevreye
Birazcık vicdanın varsa girsin artık devreye

Avrupa'da ırkçılık vurdu şimdi zirveye
Nazi felsefesiyle girmiş hepsi gerdeğe
Hollandalı Wildirs gibi başladım delirmeye
Saçım sarı değil diye çıkmasak mı gezmeye

Söyle gökkuşağı bi renk olsa tadı kalır mı hiç
Tadı kalır mı iran kaldırsan da vinç
Madımak Otel yanarken karşısında suyunu iç
Güçlü zayıfa neden hep sürekli yapıyo linç

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sencer ayataabdurhymechpnefret suçuayrım yok

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