CHP, sivillere yargı muafiyeti getiren maddenin iptali için AYM'ye başvuruyor

CHP, “darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması” için hareket eden sivillere yargı muafiyeti getirilmesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek’in, yarın saat 10.45’te, Anayasa Mahkemesi’ne başvuru dilekçesini vereceği ve açıklama yapacağı belirtildi.

696 sayılı KHK’nin 121’inci maddesi ile 6755 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun”un 37’nci maddesine şu ifade eklenmişti:

“Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri (görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz) uygulanır.”