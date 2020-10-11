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CHP: Sivil yerleşim alanlarında savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan terörünü lanetliyoruz

11 Ekim 2020 13:07

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da ateşkesi bozduğu açıklamasından sonra Gence kentine füze saldırısı düzenlendi. CHP'den yapılan açıklamada, "Sivil yerleşim alanlarında savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan terörünü lanetliyoruz" denildi. 

Açıklamada, "Sivil yerleşim alanlarında savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan terörünü lanetliyoruz. Gence'de şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yüreğimiz Azerbaycanlı kardeşlerimizle..." ifadesi kullanıldı. 

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