CHP: Sivil yerleşim alanlarında savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan terörünü lanetliyoruz

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da ateşkesi bozduğu açıklamasından sonra Gence kentine füze saldırısı düzenlendi. CHP'den yapılan açıklamada, "Sivil yerleşim alanlarında savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan terörünü lanetliyoruz" denildi.
Açıklamada, "Sivil yerleşim alanlarında savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan terörünü lanetliyoruz. Gence'de şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yüreğimiz Azerbaycanlı kardeşlerimizle..." ifadesi kullanıldı.