Erdoğan'dan BDP'ye: Bu tanımı iyi dinleyin eş başkanlar

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin il başkanları toplahtısında yaptığgı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sivas olaylarının suç ortağı olduğunu ifade etti. Erdoğan, BDP ile yaşanan ''muhattaplık kavgası''na ise, ''Bu tanımımı iyi dinleyin eş başkanlar, kendi iradesi olan siyasetçilerle muhatap oluruz.'' şeklinde cevap verdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin Ankara'da düzenlenen il başkanları toplantısında konuşuyor. İşte Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Geçmişte siyasetin nasıl yapıldığı bize mazeret olamaz. Biz devlet iradesinin ekonomi yönetiminin tarzını değiştirmiş bir partiyiz. Hiç bir konuya seyirci kalamayız. Biz üzerimizde milletin emanetini taşıyoruz.

75 milyon vatandaşımızın herbirine ulaşmak ve onlara hizmet götürmek zorundayız. Maalesef yalan doğrudan çok daha hızlı yol alır. Bundan sonra da milletimizle kurduğumuz bağı güçlendirmek zorundayız. Yalan iftira ve karalama doğrudan daha çabuk yayılıyor. Muhalefetin yalan ve iftiraların doğrunun önüne geçmemesi için biz her an uyanık olacağız.

Geçti-ğimiz Cuma günü kademeli eğitim Ak Parti'li vekillerin mücadelesiyle yasallaştı. Aziz milletimiz bizim ne yapmak istediğimizi çok iyi biliyor. 28 Şubat'ın bu ülkenin üzerine nasıl bir karabasan gibi çöktüğünü gördü.

Biz 75 milyonun tamamının hükümeti ve partisiyiz. Her bir vatandaşımıza ulaşmak zorundayız. Yalan ve karalamalarla yürütülen kampanyayı bozmak zorundayız. CHP hakaret ve şiddet uygulamaktan vakit bulup da kademeli eğitimin ne manaya geldiğini idrak edemedi. Konuşmaktan dinlemeye fırsat bulamadılar. Eüğer dinleselerdi kendi çocukları adına bu yasaya destek olacaklardı.

Kayseri'de yolsuzluk var dediler. Mahkeme kararları ortaya çıktı. Özür diledi mi hayır dilemedi. Ama milletimiz iki oydan birini Ak Parti'ye vererek gereken cevabı verdi.

Kürsüde önüne konulan notu bile okuyamadı. Eline tutuşturulan bilgi notlarını söylemekten başka bir şey yapmıyor. Milletimizin yalanlarla kandırılmasına izin vermeyeceğiz. Teşkilatımızdaki tüm görevlilerin vatandaşlarımıza bu konuyu anlatmalı. Aradan 62 yıl geçmesine rağmen Adnan Menderes ve arkadaşlarının Ezan'ı kendi dilinde okutulmasını sağladığı için unutmadı.

Birisi diyor ki Kur'an seçmeli ders oluyor da alevilik neden seçmeli ders olmuyor? Yahu Kur'an benim alevi vatandaşlarımın kitabı değil mi? Kemal efendi sıkıntı burada gel buna cevap ver. Zaten din dersinin içerisinde Alevilik ile ilgili bilgiler veriliyor. Daha genişletilebilir mi o ayrı konu.. Bu konuyla ilgili itirazlar gelirse biz bunu daha kapsamlı hale getirebiliriz. MHP ve BDP de bu düzenlemeye karşı çıktılar. Bunlar statiko kardeşi oldukları için bu düzenlemeye karşı çıktılar. Bunlar 12 Eylül halk oylamasında da aynı tavrı sergilediler.

CHP Genel Başkanı 'Geçici 15. maddenin kaldırılmasıyla Kenan Evren ve arkadaşları yargılanamaz. Kendi lideri kendi tabanlarını kandırıyor. Hesap sorabilirler mi' Bunu bir televizyon programında söyledi. İşte 12 Eylül halk oylaması öncesi Hayır oyu veren CHP şimdi müdahil olmak için sırayua girmiş durumda. Akşam farklı sabah farklı.

Sayın Bahçeli ne diyor, ''12 Eylül'ü yargılayamazlar, bunlar kandırmaca.. 12 Eylül'de hukukun boynuna urgan geçirenlerle 12 Eylül referandumunu hazırlayanlar aynı kefededir" diyor.. Şu anda MHP de sırada..Başkalarına idrak çağrısı yapıyorlardı belli ki idrak etmişler.. Günaydın..

CHP sürekli kaybetmenin verdiği hırçınlıkla son derece tehlikeli sorumsuz tutumlar içine giriyorlar. Sadece genel kurulu terörize etmekle kalmadılar. BDP ile birlikte sokakta nümayiş yaptılar. Genel kurulua silahla girmekle tehdit ettiler.

Bu kıvırcıklı yalanı ne adına söyledi

Adıyaman’da 25 eve işaret konulduğu olayda CHP’li milletvekili ne yaptı? İnternet yoluyla Alevilerin evlerinin işaretlendiğini söyledi. Ama gerçek böyle değildi. Bu har tarafı kıvırcıklı yalanı ne adına söyledin? CHP Meseleyle sorumlulukla yaklaşmak yerine, alevi vatandaşları kışkırtacak bir tutum sergiledi. Biz bu oyunu geçmişte gördük. Kahramanmaraş, Sivas, Çorum’da gördük.

'Alevi kardeşlerimiz oyuna gelmesin'

Alevi ile Sünni arasına o gün de nifak sokmaya çalıştılar, bugün de sokmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Alevi kardeşlerimiz bu oyuna gelmesin.

'Sivas davası istismar konusu'

Sivas davası ciddi bir istismar konusu haline getirildi. 2 temmuz 1993 Sivas’ta yaşanan olaylarl ilgili, bugüne kadar 191 dava açıldı. 131 sanıktan sadece 7 sanık hakkında dava düştü. CHP sanki Sivas davası kapanmış gibi hareket ediyor.

'İyi dinleyin eş başkanlar'

Konuşmasında olaylı Nevruz kutlamalarına da değinen Başbakan Erdoğan, BDP Eş Genel Başkanları'na seslendi. Erdoğan, 'Biz asla ama asla terör örgütüyle aynı masaya oturmayız. Biz, terörle arasına mesafe koymuş, bu tanımımı iyi dinleyin eş başkanlar, kendi iradesi olan siyasetçilerle muhatap oluruz.' dedi..

BDP'ye: Siz kendinizi idare edemiyorsunuz Erdoğan, şu sözlerle BDP'ye yüklendi; 'Aldığımız istihbaratı iyi değerlendirmek zorundayız. Kalkmışlar oturalım konuşalım. Neyi konuşacağız, siz kendinizi idare edemiyorsunuz, sizi İmralı ve Kandil idare ediyor. Kandil'den 2012 Nevruz'unu kan gölüne çevirin diye talimat geliyor. Güvenlik güçlerimiz bu yönde istihbarat aldı elimizde var. Gösterilen tüm hassasiyete rağmen cam çerçeve indiriliyor, dükkanlar yağmalanıyor, polisler yaralanıyor bir polisimiz de maalesef şehit oluyor. Nevruz bahar değil mi? Ama bunların barış anlamı bu..'

'Ölüyü yargılıyor ölüyü'

Durun diyen, engellemeye çalışan insanı medya günah keçisi seçti. Ölüyü yargılıyorlar ölüyü. Sivas katliamı olduğunda iktidarda kim vardı. Bugünün CHP’si o gün SHP adı altında iktidar ortağıydın, sen o günkü olayların suç ortağısın.