CHP: SGK sınavında 2 bin kişi nasıl tam puan aldı?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 5 Nisan’da yaptığı görevde yükselme sınavına ilişkin iddialar bir adım öteye taşındı. Sınavda 2 bin kişinin tam puan aldığını belirten CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, sınavdan bir gün önce CD’ye aktarılan soruların, yine sınavdan bir gün önce şifre ile girilebilen SGK’nin intranet sitesinde yayımlandığını bildirdi. Dibek, iddialarını soru önergesi ile TBMM gündemine de taşıdı.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır’ın haberine göre, Dibek, 5 Nisan’da yapılan SGK görevde yükselme sınavına dikkat çekerek “Sınavdan 1 gün önce, 10 sınav kitapçığının kopyası alınıyor ve aynı gün SGK’nin yalnızca şifre ile girilebilen intranet sisteminde çok kısa süreliğine yayımlanıyor. Bu sınavdan aldığımız duyumlara göre 2 bin kişi tam puan alıyor. SGK’nin önceki sınavlarına göre bu rakam çok yüksek. Sınavın iptal edilmesi gerekmektedir” dedi. Bazı belgeleri de açıklayan Dibek, TBMM Başkanlığı’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi. Dibek, önergesinde SGK Sosyal Güvenlik Merkezi müdür, müdür yardımcılığı, şube müdürlüğü, şef ve memurluk kadroları için 5 Nisan 2014 tarihinde saat 10.00’da Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından sınav gerçekleştirildiğini bildirdi. 7 Nisan’da kapalı zarf ile üniversiteden alınan sınav sorularının sınavdan bir gün önce (4 Nisan’da) saat 10.13 ile 10.18 arasında oluşturulduğun ve CD’ye aktarıldığının ortaya çıktığına dikkat çeken Dibek, “Ayrıca 4 Nisan’da SGK’nin kurum içi iletişim ağında (intranet) sorular kısa süreliğine yayımlanmıştır. Sınav güvenliğini zedeleyecek birçok farklı olay da yaşanmıştır” dedi. Dibek, şu sorulara yanıt istedi:

“Konu ile ilgili bir soruşturma açılmış mıdır? Sınav soruları adaylardan önce SGK yöneticilerine kontrol vb. amacı ile iletilmiş midir? Sınavdan bir gün önce SGK’nin intranet sisteminde soruların yayımladığı iddiaları doğru mudur? İddialar doğru ise bu soruları kim intranete koymuştur? İntranete konulan sorulara kimler erişmiştir? Tüm personelin şifreli olarak girdiği intranette sorulara kimin eriştiği bilgisini bulmak mümkün değil midir? Sınav sorularının, sınav güvenliği kapsamında, sınav anında açılması şart değil midir? Sınav salonunda yasak olmasına rağmen cep telefonları nasıl kullanılabilmiştir? Sınav günü bazı salonlarda soru kitapçıklarının eksik gelmesi nedeniyle sınavın geç başladığı iddiaları doğru mudur? Soru kitapçıkları kimler tarafından hazırlanmıştır? Bu soru kitapçıkları kurum dışından başka kişi veya birimlere gönderilmiş midir? Soru kitapçıklarını oluşturan kişi veya kişiler sınav komisyonunda yer almış mıdır? Soruların sızdığına dair güçlü emareler olan sınava, kaç kişi hangi unvanlar için katılmıştır? Kaç aday tam puan almıştır? Önceki senelerde tam puan alan aday sayısı kaçtır? Konu hakkında Türk Büro-Sen ve BES’in SGK Başkanlığı’na vermiş olduğu dilekçelere yanıt verilmiş midir? Bu hafta içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı’nın görevden alınması ile bu olayın bir bağlantısı var mıdır? Sınav iptal edilecek midir?”