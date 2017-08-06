CHP Seyhan İlçe Kadın Kolları yöneticisi tutuklandı

CHP Seyhan İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Aliye Şenoğlu, sosyal medya hesabından 15 Temmuz anmalarına tepki gösterdiği paylaşımın ardından ’örgüt propagandası yaptığı’ iddiasıyla tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü’nde 4 gün boyunca sorgulanan Aliye Şenoğlu, bugün adliyeye sevk edildi. Şenoğlu, nöbetçi mahkemede,sosyal medyadaki paylaşımında ’örgüt propagandası yaptığı’ iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet Müdürlüğü’nde, aynı suçlamayla gözaltına alınanlar olduğu ve ifadesi tamamlananların adliyeye sevk edildiği belirtildi.