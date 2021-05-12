CHP şerh koyacak: 118 HSK üye adayından 25’inin AKP ile ilişkisi tespit edildi

TBMM’nin seçeceği 7 Hâkimler Savcılar Kurulu (HSK) üyesine yönelik komisyon çalışmaları sürüyor. Aday adaylarının başvurularının değerlendirildiği alt komisyon, 7 Mayıs’ta başlattığı inceleme sürecini tamamladı.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre; CHP’nin, 118 aday arasından “siyasi partilerden adaylığı bulunan”, “sosyal medya hesaplarından siyasi tartışmalara taraf olan” yaklaşık 25 aday adayı belirlediği, bu isimlerin seçime katılmasının “yargı etiğine uygun olmadığı”na yönelik şerhini ve “HSK üyelerinin liyakate göre belirlenmesi gerektiği” yönündeki çağrısını raporlaştıracağı öğrenildi. Başvuruları, “TBMM’nin belirlediği şekli şartlara” göre değerlendiren alt komisyonun CHP’li üyesi Levent Gök’ün bu raporu hazırlayacağı öğrenildi.