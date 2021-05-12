T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP şerh koyacak: 118 HSK üye adayından 25’inin AKP ile ilişkisi tespit edildi

12 Mayıs 2021 07:21

TBMM’nin seçeceği Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) aday adaylarının başvuruları değerlendirilirken, CHP, 118 adaydan 25’inin “siyasi partilerden adaylığı” bulunduğunu saptadı. Bu adaylar için “seçime girmesin” şerhi koyacak olan CHP’nin, üyelerin liyakate göre belirlenmesi çağrısında bulunacağı öğrenildi.

TBMM’nin seçeceği 7 Hâkimler Savcılar Kurulu (HSK) üyesine yönelik komisyon çalışmaları sürüyor. Aday adaylarının başvurularının değerlendirildiği alt komisyon, 7 Mayıs’ta başlattığı inceleme sürecini tamamladı. 

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre; CHP’nin, 118 aday arasından “siyasi partilerden adaylığı bulunan”, “sosyal medya hesaplarından siyasi tartışmalara taraf olan” yaklaşık 25 aday adayı belirlediği, bu isimlerin seçime katılmasının “yargı etiğine uygun olmadığı”na yönelik şerhini ve “HSK üyelerinin liyakate göre belirlenmesi gerektiği” yönündeki çağrısını raporlaştıracağı öğrenildi. Başvuruları, “TBMM’nin belirlediği şekli şartlara” göre değerlendiren alt komisyonun CHP’li üyesi Levent Gök’ün bu raporu hazırlayacağı öğrenildi. 

 

hskhakimsavcıtbmmakp
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24