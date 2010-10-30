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CHP sergisinde 'faşist Erdoğan' tasviri!

Kılıçdaroğlu, CHP'nin Genel Merkezi'nde açılan"AKP'nin Eziyetleri" başlıklı sergiyi gezdi.

30 Ekim 2010 03:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Genel Merkezi'nde açılan"AKP'nin Eziyetleri" başlıklı sergiyi gezdi. Film afişlerinden uyarlama yapılan sergide Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Hitler tasviri dikkat çekti. 


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları tarafından Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen toplantıya katıldı.Kılıçdaroğlu toplantı öncesinde hazırlanan "AKP Eziyetleri" adlı sergiyi gezdi.

Kılıçdaroğlu burada üzerinde "Aşağıda örneği verilen ağlamalardan hangisi sahtedir" yazan ve üzerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu ile Fethullah Gülen'in ağlama fotoğraflarının bulunduğu resimde "hepsi" seçeneğini kalemle işaretledi.



Sergide en çok Erdoğan'ın Hitler'e benzetilmesi ve film afişlerinin Başbakan ve bakanlara uyarlanmaları dikkat çekti.

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