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CHP Şener ve Şık'ı ziyaret ziyaret edecek

CHP, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Nedim Şener ve Ahmet Şık'ı 14 Mart Pazartesi günü Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek.

11 Mart 2011 02:00


T24 – Hülya Karabağlar / Ankara

CHP, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Nedim Şener ve Ahmet Şık'ı 14 Mart Pazartesi günü Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek. Adalet Bakanlığı, CHP heyetinin ziyaretine olumlu yanıt verdi.

Pazartesi günkü ziyarete CHP'nin Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri Ahmet Ersin, Malik Ecder Özdemir, Çetin Soysal, Ali Rıza Ertemur katılacak.

CHP'li Ahmet Ersin,  Nedim Şener ve Ahmet Şık'la yüz yüze görüşme yapacaklarını, birinci elden tutukluluk gerekçelerini öğreneceklerini söyledi.  Cezaevi'ndeki fiziki koşulları da öğreneceklerine dikkat çeken Ersin, " Bu tutuklamalar Türkiye'yi onurlandırmadı" dedi.


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